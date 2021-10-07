Yeni nesil ödeme sistemleri şirketi DgPays’in Bireysel ve Perakende İş Biriminden Sorumlu Genel Müdürü olarak Sezin Erken atandı. Erken, DgPays’in ZUBİZU’yu da içeren Bireysel ve Perakende büyümesinden sorumlu olacak.

DgPays kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu atama için yaptığı açıklamada, “Türkiye’de faaliyet gösteren hemen hemen tüm bankaların yanı sıra, e-para kuruluşları, telekom operatörleri, sigorta şirketleri ve büyük perakende şirketlerine finansal teknoloji alanında yenilikçi hizmetler sunuyoruz. Geliştirdiğimiz yeni nesil ödeme sistemleri ile bu alanda hizmet verdiğimiz kurumların yanı sıra onların müşterilerinin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Bireysel bankacılık alanında büyük tecrübesi olan Sezin Erken’in de aramıza katılmasıyla Bireysel ve Perakende stratejimizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

2020 yılı başında Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU ile önemli bir ortaklığa imza attıklarını da hatırlatan Ömerbeyoğlu; “Sezin Erken’in aramıza katılmasıyla birlikte DgPays’in kabiliyetleri ve ZUBİZU’nun iş networkü ile önümüzdeki günlerde bireysel kullanıcıların hayatına olağanüstü imkanlar ve kolaylıklar sağlayacağız” dedi.

Sezin Erken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde mezun olduktan sonra Columbia University’de MBA yaptı. İş hayatına McKinsey & Company’de Analist olarak başlayan ERKEN, ardından 10 yılı aşkın bir süre Capital One Bank New York’ta çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014-2017 yılları arasında ABank’ta Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2017 yılından itibaren Fibabanka A.Ş.’de Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.