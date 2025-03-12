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Kisbu Group’tan yeni CFO ataması

Kisbu Group’un yeni CFO’su Doç. Dr. Caner Özdurak oldu.

12 Mart 2025 | 18:26
Kisbu Group’tan yeni CFO ataması

Kisbu Group’un, CFO pozisyonuna mali işler, kurumsal finans ve stratejik planlama alanlarında geniş bir deneyime sahip olan Caner Özdurak getirildi.

Caner Özdurak, Kisbu Group’daki yeni görevinde şirketin mali ve finansal konulardaki stratejilerine liderlik ederek organizasyonun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak. 

78 ÜLKEYE İHRACAT

1978 yılında Mercan Satış Şubesi'nde temelleri atılan Kisbu Group, polipropilen iplik, polyester iplik halat ve branda gibi ürünlerle başladığı yolculuğuna, zamanla suni deri ve Nonwoven Spunbond kumaşı da ekleyerek sektörde önemli bir konuma yükseldi. 1988'de Bayrampaşa'da ilk şubesini açan şirket, 1993'te ikinci şubesiyle müşteri portföyünü genişletti. 1997'de Nonwoven Spunbond kumaşı Türkiye piyasasına sunan Kisbu, 2002'de Beylikdüzü'nde 4 bin metrekarelik üretim tesisini faaliyete geçirdi. Bugün 90 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan şirket, 300 kişiye istihdam sağlıyor ve 78 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

CANER ÖZDURAK KİMDİR?

Yıldız Holding’de Stratejik Finans ve sonrasında M&A ve İş Geliştirmeden departmanlarında çalışan Caner Özdurak, kariyerine PwC Kurumsal Finans bölümü, sonrasında Ewe Turkey Holding’de Kurumsal Gelişim Müdürü ve akademik hayata geçiş yapmadan önce ise CJ CGV Mars Strateji Müdürü olarak görev aldı. Akademik kariyerinde Yeditepe Üniversitesi ve sonrasında Beykoz Üniversitesi’nde görev alan Özdurak, 2021-2023 yılları arasında da T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde Proje müdürü olarak görev yaptı. 

“Menemen Endeksi” mucidi olarak bilinen ve halen İstinye Üniversitesi’nde ekonomi ve finans dersleri vermeye devam eden Caner Özdurak, YTÜ İktisat bölümü sonrasında Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası Finans ve ek olarak Ekonomi Hukuku yüksek lisans bölümleri hem de Ekonomi ve Yeditepe Üniversitesi’nde Finansal ekonomi doktora programını tamamladı. 2023 yılında Makro İktisat alanında doçent olan Özdurak, SPL Düzey 3 ve Türev Lisanslarına ve IIA'nın Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikasına sahip. 

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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