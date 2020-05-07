Koronavirüs salgınıyla birlikte şirketler ve çalışanlar için yeni bir dönem başladı. Pek çok şirket evden çalışma modeline geçti.

Evden çalışma için teknik altyapı sağlayan şirketler şimdi de gittikçe uzayan ve ne zaman biteceği belirsiz olan bu süreçte çalışanların psikolojisini korumak için önlemler almaya başladı.

Şirketler, evden çalışma, verimlilik, iş yaşam dengesi gibi pek çok yeni konuyla karşı karşıya kalan çalışanlar için özel projeler geliştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.