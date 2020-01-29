Tepe yönetimde gençlik rüzgarı esiyor
İş dünyasının önde gelen gruplarında tepe yönetimde değişim rüzgarı esiyor.
Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinde, özellikle son bir yıllık süreçte başkanlık veya CEO’luk koltuğunda bayrak devri yaşanıyor.
Dijital dönüşüm, Y kuşağının etkinliğini artırması ve iş hayatına adım adım giriş yapan Z kuşağı, bu değişimin ana belirleyicisi oldu.
İş dünyasının baş aktörleri ise buradan hareketle yönetim kademesinde gençlerin dinamizmine daha fazla yer açmaya başladı.
Fiba ve Dedeman’ın ardından üst düzey yönetim bayrağını yeni nesle emanet eden büyük gruplar arasına en son Esas ve Akfen Holding de katıldı.
Şubat ayı içinde de Anadolu’nun en büyük gruplarının başında gelen Sanko Holding’de bayrak değişimi olacak. 65 yaş kuralı olan Sanko Holding’de yönetim kurulu başkanı Zeki Konukoğu, görevi kardeşi Adil Sani Konukoğlu’na teslim edecek.
1961 doğumlu Konukoğlu, bu görevi 2026 yılana kadar sürdürecek. Yaşanan değişimle dev gruplarda yönetim kademesi hızla gençleşirken, bayrağı devralan isimlerin ekonominin güçlü bir aktörü olmak için nasıl yol izleyecekleri ise yakından izleniyor.
Mesela ekonomi sahnesinde öne çıkan isimlerden Murat Özyeğin’in, holdingin kaptanlığını üstlenirken önümüzdeki süreçte yönetiminde olduğu TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında da üst düzey görevler alması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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