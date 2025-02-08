TurkNet’te üst düzey atama

Sektörün deneyimli isimlerinden Adil Hafa, Ocak 2025 itibarıyla TurkNet’te Siber Güvenlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı. Hafa; TurkNet organizasyonunda, TurkNet bilgi sistemlerini, çalışanlarını ve müşterilerini, inovatif ve proaktif olarak siber dünyanın getirdiği risklere karşı korumaktan sorumlu olacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Bilgi Güvenliği Mühendisliği yüksek lisansı yapan Adil Hafa, kariyerine 2007 yılında savunma sanayiinde hizmet veren AYESAŞ’ta aviyonik sistem test kodlarının geliştirilmesi alanında başladı. 2009-2013 yılları arasında Siemens AG, Siemens Enterprise Communications, ICterra ve Intertech gibi firmalarda farklı görevler alan Hafa, iş yaşamına Denizbank ve Garanti Teknoloji’de Sızma Test Uzmanı pozisyonunda devam etti. Ardından LC Waikiki’de BT Güvenlik Mühendisi olarak çalıştı.

2018 ve 2019 yıllarında Siber Güvenlik Danışmanlığı yapan Adil Hafa, Takasbank’ta Kıdemli Siber Güvenlik Mühendisi olarak çalışmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde Siber Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirildi. 2021 yılında ise Türkiye Varlık Fonu’nda Bilgi Güvenliği Yöneticisi pozisyonunda kariyerine devam etti. Aynı yıl Yemeksepeti’ne Siber Güvenlik Direktörü olarak atanan Adil Hafa, 2022 yılından 2023 yılına kadar ise Delivery Hero’nun global sızma testi, kırmızı takım ve Hackerone ödül avcılığı programlarına liderlik etti. 2023-2024 arası dönemde fintek sektöründe görev almasının ardından Hafa kariyerini GLG Network expert/danışmanı ve Türk Telekom Pilot programında mentorluk ve danışmanlık hizmetleri vererek sürdürdü.