Yönetici ihracatının sürmesi bekleniyor

Ocak 4, 2019 0 Yorum 82 Okunma
Yönetici ihracatının sürmesi bekleniyor

2018 yılında pek çok üst düzey yönetici ya Türkiye merkezli bölgesel rollere atandı ya da doğrudan farklı ülkelere transfer oldu.

Kriz yönetiminde tecrübeli ve yetkin olan Türk yöneticilerin yurtdışındaki rollere atamalarının 2019’da da süreceği tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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