İş süreçlerinde verimlilik zamanı
İç Mekan Takip Sistemlerinin Sanayide Verimliliği Nasıl Artırdığını Gösteren 3 Örnek: VW, Budweiser ve Enel.
Hiç kuşkusuz zaman her sektör için çok önemli. Ancak günümüz rekabet ortamında, sanayi sektörü için çok daha kritik bir hal almış durumda. Zamanı iyi yöneten şirketler sadece yüksek kazanca ulaşmakla kalmıyor, finansal darboğazlara da daha fazla direnebiliyorlar. Verimsiz işlemlere yapılan harcamaların en aza indirgenmesi ve operasyonların personel güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, zaman kaynağını doğru kullanmaktan geçiyor.
Peki şirketler etkili zaman yönetimi için neler yapıyor?
Sektörlerinde lider Volkswagen, Budweiser ve Enel, zaman kaynağını daha verimli kullanmak adına üretim ve lojistik süreçlerinde operasyonların ve envanterlerin dijital görünürlüğünü arttırmayı hedeflediler. Dijitalleşme ile sahadan alınan anlık ve doğru veriler ile verimlilik arttırıldı, gereksiz masrafların önüne geçildi ve personel güvenliği kayda değer miktarda iyileştirildi.
Gerçek Zamanlı Konum Sistemlerini kullanarak bu iyileştirmelerin nasıl yapıldığını keşfetmek isterseniz işte detaylar…
İşletmenizi Geleceğe Taşıyın
Volkswagen Slovakia tesislerinde beş araba markası üretiliyor. Bu tesislerde forklift filolarının yerini, durumlarını ve bunların güzergahını hatasız belirlemek büyük önem taşıyor. Gerçek zamanlı konum bilgisi ile filoların tamamının en uygun güzergahlarda kullanıldığından ve en verimli hareket planlarına sahip olduklarından emin olmak gerekiyor.
Volkswagen Slovakia, Sewio’nun ultra geniş bant teknolojisine sahip gerçek zamanlı konum hizmetlerini (RTLS) kullanarak forkliftlerin ve otomatik hareket eden araçlarının anlık durumunu ve güzergah geçmişlerini tamamen görebiliyor (spagetti diyagramları, ısı haritaları ve ölçümler de dahil olmak üzere). Sistem aynı zamanda rotalardaki sıkışıklıkları önlemek adına sürücülerin en uygun yolları kullanmalarını da sağlayabiliyor.
Örneğin, Volkswagen Slovakia tesislerinde kullanılan çözüm sayesinde, filo genelinde kat edilen toplam mesafe %10 oranında azaltıldı. Ayrıca forkliftlerin nerede sürülüp nerede sürülmediklerini, nerede yüklü olup nerede olmadıklarını bilmek aynı zamanda az kullanılan depo alanlarını da ortaya çıkardı. Bu optimizasyon yoluyla, herhangi bir altyapı değişikliği olmadan sadece forkliftlerin operasyonları iyileştirilerek efektif depo alanı yüzde 20 genişletildi.
Tesislerin dijitalleşmesiyle birlikte, dijital inovasyon üzerinden sanayi işlemlerini daha etkili hale getirme hedefine ulaşan şirket, tüm üretim sahasının hatasız bir sanal modelini kurarak, gelecekteki olası engelleri önceden görebilmek ve engelleyebilmek için operasyon süreçlerini simüle edebiliyor.
Gerçek Zamanlı Konum Sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmeniz için sizi internet sitemize davet ediyoruz : https://www.sewio.net/
İçecek Fabrikalarındaki Süreçleriniz İyileştiriliyor
Bugün hayatımızın büyük bir parçası olan kutulu içeceklerin hepsi fabrika ortamında yoğun süreçlerden geçmekte. Özellikle üretilen ürün veya hammaddelerin taşınmalarını sağlayan tesislerdeki paletler, forkliftler, anlık olarak takip edildiğinde operatörlerin doğru işlemleri yaptıkları rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Çekya’da bulunan oldukça ünlü bira fabrikası olan Budweiser fabrikalarında, dünya genelinde 76 ülkede satılan 360 çeşit ürün iki farklı boyutta üretiliyor. Bu ürünleri tesiste 20 bin adet palet taşırken her gün tesisten 50 kamyon çıkıyor. Budweiser, bu kadar fazla ürün ve çeşitlilikle çalışırken, dünya genelindeki bu siparişleri karşılayabilmek için insan hatasını en aza indiren ve aynı zamanda bakım maliyeti düşük gerçek zamanlı bir konumlama sistemine gereksinim duydu.
15 bin m² büyüklüğündeki deposunda bulunan 15 forklifti ultra geniş bantlı (UWB) etiketlerle donatarak ve 70 tane alıcı ile Budweiser, artık 20 bin paleti gerçek zamanlı olarak 30 cm’lik doğruluk payıyla takip edebiliyor. Bu sayede her sürücünün doğru paleti aldığı ve doğru yerde bıraktığı kontrol edilebiliyor, sürücüler bir hata yaparsa yeniden yönlendirilebiliyor. Sewio’nun UWB teknolojisine sahip RTLS uygulaması ile birlikte sistem çalışma zamanı yüzde 24 (toplamda %99’a ulaştı) ve depo kullanımı %19 arttı. Buna ek olarak, lojistik yöneticileri artık günlük katılıma, gidilen mesafeye ve her bir forkliftin kullanımına dair tüm ölçümleri görebiliyor.
Önce Güvenlik
Günümüzde şirketler için temel bir ölçüt olan sanayideki iş sağlığı ve güvenliği, en çok da 30 ülkede yeşil enerji üreticisi konumundaki Enel için ayrı bir öneme sahip. Şirketin, San Giacomo hidroelektrik tesisinde her an kaç insanın ve aracın mevcut olduğunu bilmesi gerekiyor. İki kilometre uzunluğundaki tüneller ve ek iç sahalar söz konusu olduğunda, hızlı ve isabetli bir şekilde acil yardım ulaştırabilme becerisi hayat kurtarabilir, daha fazla tehlikenin oluşmasını önleyebilir ve kısıtlı sahalara yetkisiz erişimin önüne geçebilir. Ortamın büyük ve çoğunlukla nemli olması, araçların da saatte ortalama 30 km hızla gitmesi sebebiyle, buradaki sahaların ve transit serbest bölgelerinin daha küçük alanlara bölünmesi gerekti.
Enel, UWB RTLS etiketleri ve RGB kameralarını bir arada kullanarak artık insanları ve araçları tanıyıp konumlarını gerçek zamanlı olarak tayin edebiliyor ve kameraları kullanarak tesiste kaç insan bulunduğunu sayabiliyor. Bu sayede, bölgelere yetkisiz erişimin yüzde 81 oranında azalmasının yanı sıra, günlük katılım raporları çok daha kolay ve hataya yer vermeyen bir şekilde hazırlanıyor ve acil bir durumda yaralılara çok daha hızlı bir şekilde erişiliyor.
Zaman Artık Dostunuz
Dijitalleşme; tesislerinizin ve içindekilerin “gerçekten görünür” olduğu güvencesini de beraberinde getiriyor. İşlemleriniz yüksek doğrulukta konumlanıyor, basitleşiyor ve personel güvenliği teknolojilerinden yararlanarak mükemmel sonuçlar elde etmeniz sağlanıyor. En önemlisi önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.
Zaman artık düşmanınız olmaktan çıkıp dostunuz olabilir.
Dijitalleşmeyle tesislerinizde mekan, insanlar, envanterler ve araçlar anlık olarak görünürken süreçlerinizi daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Süreçlerin optimize edilmesi, insana dayalı hataların azaltılması ve anlık kararların verilebilmesi, bugün en kıymetli kaynak olan zamanın en verimli şekilde kullanılması işletmeler mükemmel sonuçlar doğurmaktadır.
Zamanı lehinize çevirebilirsiniz.
Sewio’nun, sanayi sektöründe bir çok projeyi başarı ile tamamlamış
Türkiye Gold Partneri Argeloji’ye ulaşarak zaman ve kaynak verimliliği,
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İlandır.
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