17 Nisan 2026 altın fiyatlarında son tablo: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın piyasasındaki son gelişmeler, yatırımcıların odağını yeniden fiyatlara çevirdi. 17 Nisan 2026 Cuma sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altının güncel seviyeleri merak edilirken, "Bugün altın kaç TL?" sorusu da sıkça araştırılıyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum…
17 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.916,5 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.396 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.862 TL
- Tam altın satış fiyatı: 45.080,47 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.447 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.787,4 dolar