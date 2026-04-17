ABD-İsrail-İran müzakerelerinde son durum: Ateşkesin uzatılması için dolaylı görüşmeler sürüyor

Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah el-Ghanim, Türkiye ve Katar'ın ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Abdullah el-Ghanim, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah el-Ghanim, PAB 152. Genel Kurulu Toplantısı'nın çok önemli ve uluslararası itibarı bulunan bir yapı olduğunu belirtti.

Türkiye ve Katar'ın her alanda stratejik ve köklü ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdullah el-Ghanim, "Türkiye ve Katar, mevcut anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynamakta ve ülkeler arasında ortaya çıkan birçok sorunda arabuluculuk yapmaktadır." dedi. Abdullah el-Ghanim, Türkiye ile Katar'ın tam bir iletişim ve koordinasyon halinde olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Katar'ın bölgede birçok siyasi sorunu çözmeyi başardığına dikkati çekti.

Katar, Filistinlilere destek için önemli roller üstlendi

Abdullah el-Ghanim, Katar'ın, Filistin halkına destek olmak için çeşitli alanlarda birçok rol üstlendiğini aktardı. Özellikle Gazze'de insanların acılarını her alanda hafifletmek için birçok çaba sarf edildiğinin altını çizen Abdullah el-Ghanim, "Katar, ayrıca Türkiye'deki dostlarıyla birçok girişimde bulunmaktadır. Ayrıca Şura Meclisi de bu konularla Türkiye parlamentosu ile birlikte konuyla ilgilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Abdullah el-Ghanim, Filistin'e destek için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çok önemli bir siyasi girişim ortaya konduğu ve Kudüs'e özel uluslararası bir grup olan Filistin için Parlamenterler Grubu'nun kurulduğunu belirtti. Filistin için Parlamenterler Grubu'nun ise oldukça aktif olduğuna atıf yapan Abdullah el-Ghanim, "Biz de Türkiye'deki dost ve kardeşlerimizle, Filistin'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletebileceğimiz bir çalışma programı oluşturabilmek ve dünya genelindeki parlamenterlerin çabalarını Filistin halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla bir araya getirebilmek için TBMM ile koordinasyon halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.