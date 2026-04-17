ABD-İsrail-İran müzakerelerinde son durum: Ateşkesin uzatılması için dolaylı görüşmeler sürüyor

28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılara ateşkes arası verilirken, arabulucu Pakistan, ikinci tur müzakere görüşmeleri için İran'ın da ABD'nin de masaya oturmaya istekli olduğunu söylüyor. ABD'nin Ortadoğu'ya asker ve mühimmat yığınağı sürüyor. İran, saldırı durumunda çatışmaya hazır olduklarını duyuruyor.
11:45 Birleşik Arap Emirlikleri ham petrolü taşıyan Pakistan bayraklı tanker Hürmüz Boğazı'nı geçti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 442 bin varil ham petrol yüklenen Pakistan bayraklı Shalamar isimli tanker, Hürmüz Boğazı'nı geçti, Karaçi'ye doğru ilerliyor.
ABD'nin 13 Nisan'da Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giriş, çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği normal seviyelerin oldukça altında seyretmeye devam ediyor.
Anlık gemi takip sistemi MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 16 Nisan'da yalnızca 3 gemi geçiş yaptı.
Bu gemiler arasında yüklü tek gemi Pakistan bayraklı Shalamar isimli ham petrol tankeri oldu. Kpler verilerine göre, 442 bin varil BAE Das karışımı ham petrol taşıyan tanker, dün Hürmüz Boğazı'nı geçti. Gemi, Pakistan'ın Karaçi kentindeki varış noktasına doğru ilerliyor. Shalamar'ın pazar günü yükleme yapılmak üzere Basra Körfezi'ne girdiği belirtildi.
Hong Kong bayraklı olan ve BAE'nin Hamriyah Serbest Bölgesi'nden hareket eden petrol/kimyasal ürün tankeri Ava 6'nın dün Hürmüz Boğazı'ndan yüksüz olarak geçiş yaptığı ve Umman'ın Sohar demirleme bölgesine ulaştığı bildirildi.
Cibuti'den boş halde seyre çıkan kuru yük gemisi Sdr Universe'in de 16 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı geçerek BAE'nin Şarika Emirliği'ndeki varış noktasına gitmek üzere Basra Körfezi'ne girdiği belirtildi.
Hürmüz Boğazı'ndan 17 Nisan'da Türkiye saatiyle 10.30 itibarıyla yalnızca Pushpak isimli Cook Adaları bayraklı asfalt/bitümen tankerinin geçiş yaptığı, BAE'nin Füceyre Limanı'ndan boş halde yola çıkan geminin Irak'a doğru seyrettiği kaydedildi.
Kpler verilerine göre, ABD ablukasının başladığı 13 Nisan'da Türkiye saatiyle 17.00'den bu yana Hürmüz Boğazı'ndan toplam 30 gemi geçiş yaptı.
Bu gemiler arasında en az 12'sinin İran ile bağlantılı olduğu belirlendi.
11:01 İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'daki ateşkese "ihtiyatla" yaklaşacaklarını bildirdi
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin Hizbullah'ın "kararlılığı" ve "direniş ekseninin" birliğinin sonucu olduğunu savunarak, İran'ın ateşkese "ihtiyatla" yaklaşacağını belirtti.
Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece de ifade ettiğim gibi, ateşkes ancak Hizbullah’ın direnişi ve direniş ekseninin birliği sayesinde mümkün olmuştur " değerlendirmesinde bulundu.
Pakistan hükümeti ve ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'e teşekkür eden Kalibaf, "Bu ateşkese ihtiyatla yaklaşacağız ve zaferin tam olarak teyit edilmesine kadar birlik içinde kalmayı sürdüreceğiz. Biz sözümüze sadığız." ifadelerini kullandı.
İran ile ABD arasına 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.
İranlı yetkililer de ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamış ve ABD ile görüşmelerin Lübnan'da ateşkesin ilanına bağlı olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump dün tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.
10:42 Hollandalı vekillerden "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması" çağrısı
Hollanda Parlamentosu, hükümetten Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün askıya alınması çağrısında bulundu.
Muhalefetteki liberal ve sol ağırlıklı partilerin vekillerinden verilen ortak karar taslağında, "Meclis, görüşmeleri dinledikten sonra, hükümetten AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticaret kısmının askıya alınması için girişimde bulunmasını talep eder" değerlendirmesine yer verildi.
Oylamada kabul edilen karar taslağını sunan vekillerden Kate Piri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinlilere yönelik idam yasası, çocuklara işkence, devam eden yerleşimci terörü ve Filistinlilere karşı soykırımdan sonra nihayet Meclis'te İsrail'e yönelik AB ticari avantajlarının askıya alınması için çoğunluk sağlandı. Şimdi sıra hükümette." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde, 21 Nisan günü Avrupa Dışişleri Konseyi'nde bu konunun Avrupa düzeyinde, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları arasında ele alınması istendi.
Karara, muhalefet partilerinin yanı sıra koalisyonun büyük ortağı Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) destek verdi. Koalisyondaki Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise sağcı partilerle birlikte ret oyu kullandı.
10:10 Katar Şura Meclisi Başkanı Abdullah el-Ghanim'den Türkiye ve Katar'ın arabuluculuk rolüne övgü
Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah el-Ghanim, Türkiye ve Katar'ın ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.
İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Abdullah el-Ghanim, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah el-Ghanim, PAB 152. Genel Kurulu Toplantısı'nın çok önemli ve uluslararası itibarı bulunan bir yapı olduğunu belirtti.
Türkiye ve Katar'ın her alanda stratejik ve köklü ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdullah el-Ghanim, "Türkiye ve Katar, mevcut anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynamakta ve ülkeler arasında ortaya çıkan birçok sorunda arabuluculuk yapmaktadır." dedi. Abdullah el-Ghanim, Türkiye ile Katar'ın tam bir iletişim ve koordinasyon halinde olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Katar'ın bölgede birçok siyasi sorunu çözmeyi başardığına dikkati çekti.
Katar, Filistinlilere destek için önemli roller üstlendi
Abdullah el-Ghanim, Katar'ın, Filistin halkına destek olmak için çeşitli alanlarda birçok rol üstlendiğini aktardı. Özellikle Gazze'de insanların acılarını her alanda hafifletmek için birçok çaba sarf edildiğinin altını çizen Abdullah el-Ghanim, "Katar, ayrıca Türkiye'deki dostlarıyla birçok girişimde bulunmaktadır. Ayrıca Şura Meclisi de bu konularla Türkiye parlamentosu ile birlikte konuyla ilgilenmektedir." ifadelerini kullandı.
Abdullah el-Ghanim, Filistin'e destek için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çok önemli bir siyasi girişim ortaya konduğu ve Kudüs'e özel uluslararası bir grup olan Filistin için Parlamenterler Grubu'nun kurulduğunu belirtti. Filistin için Parlamenterler Grubu'nun ise oldukça aktif olduğuna atıf yapan Abdullah el-Ghanim, "Biz de Türkiye'deki dost ve kardeşlerimizle, Filistin'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletebileceğimiz bir çalışma programı oluşturabilmek ve dünya genelindeki parlamenterlerin çabalarını Filistin halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla bir araya getirebilmek için TBMM ile koordinasyon halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
09:47 New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ekonomik boyutunu eleştirdi
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının desteklenmemesi gerektiğini belirterek, bunun yalnızca siyasi ya da ahlaki gerekçelerle değil, ekonomik açıdan da savunulabilir olmadığını ifade etti.
NBC News kanalının "Meet the Press" programına konuk olan Mamdani, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ülke için doğurduğu ekonomik sonuçlarına tepki gösterdi.
Mamdani, İran'a saldırıların "yalnızca siyasi ya da ahlaki gerekçelerle değil, ekonomik açıdan da" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.
Ayrıca Mamdani, saldırılarda harcanan milyarlarca doların "ülkenin dört bir yanındaki işçi sınıfı Amerikalılar" için ayrılabileceğini kaydederek, "Her zaman savaş için paramız var ama yoksulları doyurmak için yok." dedi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ve 8 Nisan'da ateşkesle sonuçlanan saldırıların Washington'a maliyetinin yaklaşık 28 milyar doları bulduğu belirtiliyor.
Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.
04:18 İranlı yetkili Ahmediyan, Lübnan halkı ile Hizbullah'ın İsrail'i ateşkese zorladığını savundu
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin, Lübnan halkı ile Hizbullah'ın direnişlerinin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.
ABD ile yürütülen görüşmelerde İran müzakere heyetinde de yer alan Ahmediyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.
İran’ın, "direnişi desteklemeyi her zaman önemli bir stratejik ve savunma ilkesi olarak" gördüğünü söyleyen Ahmediyan, "Lübnan halkının ve kardeşleri Hizbullah’ın cesur direnişi, siyonist düşmanı geri çekilmeye ve ateşkesi kabul etmeye zorladı.” ifadelerini kullandı.
01:54 İran medyasında Babül Mendeb Boğazı'nda yeni bir askeri gerginliğin yaşanacağı iddiası
Yemen ile Cibuti arasındaki Babül Mendeb Boğazı'nda bugün öğleden sonra yeni bir askeri gerginliğin yaşanacağı öne sürüldü.
Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen yetkili tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
"Sınır Tanımayan Savaşçılar" (Devrim Muhafızları Kudüs Gücü) tarafından Babül Mendeb Boğazı'ndaki tüm ticari ve askeri gemilere yapılan uyarıda, "İyi niyetle söylüyoruz, bugün öğle itibarıyla Babül Mendeb'ten geçmek isteyen herkes, her zamankinden daha fazla altı yönüne dikkat etmelidir." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.