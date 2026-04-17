Resmi Gazete'de yayımlandı: Bedelli ücret rakamı belli oldu, ÖTV kapsamı genişledi

Ekonomiye yönelik bir dizi düzenlemeyi içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte farklı alanlarda önemli değişiklikler hayata geçirildi.

Bedelli askerlik ücretinde artış

Buna göre, TBMM Genel Kurulu’nda Nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.

ÖTV'siz araç alımı kapsamı genişletildi

Teklifte yapılan son değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilere ÖTV’siz araç alabilmelerinin önü açıldı.

Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayanlar da 10 yılda bir kez ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alabilecek.

Düzenlemeye göre, belirlenen araç gruplarında üst fiyat limitini aşmamak şartıyla, engeline uygun özel tertibat yaptıran ya da ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi bulunmayan malul ve engelliler için ÖTV muafiyeti uygulanacak.

Depremzedelere peşin ödemede indirim desteği

Düzenleme kapsamında depremzedelere, peşin ödeme yapmaları halinde konut ve iş yeri alımında indirim imkanı getirildi. Buna göre ilk konutlarda yüzde 74, ilk iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Bahis reklamlarında değişiklik

Düzenlemeyle birlikte bahis reklamlarına yönelik harcamaların vergi matrahından düşülmesi uygulaması kaldırıldı. Buna göre söz konusu giderler, kurumlar ve gelir vergisi matrahında indirim konusu yapılamayacak.

BES katkısına muafiyet

Kanun kapsamında, işverenlerin çalışanları adına yaptığı bireysel emeklilik katkı paylarının belirli bir bölümü sosyal güvenlik primine tabi tutulmayacak.

Günlük yemek bedelinde prim istisnası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işyerinde yemek verilmediği durumlarda çalışanlara ödenen günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanç dışında bırakılacak. Söz konusu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

BOTAŞ borçlarına düzenleme

Kanuna eklenen geçici maddeyle, BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine olan ve vadesi geçmiş vergi, fon, pay ile idari para cezası borçlarının, Hazine’den doğan görevlendirme bedeli alacaklarına mahsup edilerek silinmesi hükme bağlandı. Düzenleme, 31 Aralık 2026’ya kadar oluşan ya da oluşacak görevlendirme alacaklarını da kapsıyor.