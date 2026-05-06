6 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler araştırılıyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 6 Mayıs güncel altın fiyatları…

6 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.763,6 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.118 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.237 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.425,10 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.271 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.661,4 dolar

