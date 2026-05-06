Talip Yılmaz
Dijital yatırımlarla 28 bin eczaneye ulaşıyor

Antalya merkezli Lokman Group’un teknoloji markası Ledbim ile 28 bin eczaneye 31 bini aşkın ürün satılıyor. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, “2026 ciro hedefimiz 11 milyar TL. Yurt içi ve yurt dışında genişleyen operasyonlar, dijital çözümler ve sürdürülebilirlikte yatırımlarımız sürecek” diyor.


Antalya merkezli Lokman Group, bünyesindeki sekiz şirketle faaliyet gösteriyor. Hacattepe Üniversitesi’nde yolları kesişen eczacı Hatice Öz ve eşi Doktar İbrahim Öz’ün 1997’de kurduğu Lokman Grup, 2025 yılında yüzde 50 büyüme ile 8 milyar TL ciro elde etti. Bunun 8 milyon doları ihracattan sağlandı.

Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından

Grubun amiral gemisi, tüm Türkiye’ye çevrim içi satış yapan Lokman Ecza Deposu, bu çok sektörlü yapının merkezinde yer alıyor. Lokman Ecza Deposu, tüm Türkiye’ye çevrim içi satış yapıyor, yine geniş ıtriyat ürün çeşitliliği ile hizmet veriyor. 31 bini aşkın ürün çeşidine sahip yapı, grup teknoloji markası Ledbim ile geliştirilen dijital altyapı sayesinde, Türkiye genelinde 28 bin eczaneye erişebilecek kapasitede hizmet sunuyor.

Operasyonel etkinlik artacak

Lokman Group; ilaç, sağlık, teknoloji, tarım ve sağlık turizmi alanlarını kapsayan faaliyetleriyle, yeni nesil ecza depoculuğundan dijital B2B çözümlere uzanan geniş iş modeli sunuyor. İç pazarda ve ihracatta ölçek büyütmeyi, yeni yatırımlarla operasyonel kabiliyetini artırmayı, kârlılığını güçlendirmeyi ve 2026 yılında 11 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda etkinliğimizi ve erişim gücümüzü artırmayı; hizmet kalitemizi, iş ortaklıklarımızı ve topluma katkı sağlayan projelerimizi daha geniş bir ölçeğe taşımayı hedefliyoruz. 2026 yılını operasyonel etkinliğimizin artacağı bir yıl olarak planladık” diyor.

300 dönümde tarım yapacak

Lokman Group, tarım sektöründe Elara Tarım markasıyla teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yapıyor. Şu anda Antalya’da 60, Afyon/Sandıklı’da ise 22 toplam 82 bin metrekarelik arazide böğürtlen, ahududu, çilek ve Frenk üzümü yıllık üretim hacmi 260 tona ulaştı. Elara Tarım’ın üretim alanının 2026 yılında 300 dönümü aşmasının planlandığını söyleyen Hatice Öz, “Elara Tarım, sıfır pestisitli üretim ve karbon sıfır tarım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2036 yılında karbon sıfır üretim hedefi için üretim süreçlerine devam ediyoruz” diye konuşuyor.

Farklı alanlarda büyüyor

  • Ledbim: Grubun tüm dijital altyapı ve yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan bir venture stüdyo olarak hizmet veriyor.
  • Medoper: Sağlık turizmi yetki belgeli bir ihtisas turizm acentesi Medoper aracılığıyla her yıl 12 farklı ülkeden 500’ün üzerinde uluslararası hasta Türkiye’ye geliyor.
  • Tane Enterprises Ecza Deposu: Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet göstererek ülkenin büyük ecza depoları arasında.
  • Tane Itriyat: 25 bin ürün çeşidiyle Türkiye’nin büyük ıtriyat depolarından biri. Eczane dışının yanı sıra otel marketlerine ve ıtriyat ürünleri satışı yapan mağazalara hizmet veriyor.
