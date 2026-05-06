Ticaret Bakanlığı’ndan yeni adım: Havalimanlarında dijital dönem başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm amacıyla geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Yeni sistemle birlikte havayolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek.

"Maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanıyor"

Söz konusu yeni uygulamayla kağıtsız işlem altyapısına geçiş, maliyet tasarrufu sağlanması, manuel işlem yükünün azaltılmasının amaçlandığı da vurgulandı:

"Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temin edilmesi, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması kazanımları sayesinde hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır."

"Yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanacak"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yılda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağının altı çizildi:

"Bu dönüşüm sayesinde, kâğıt kullanımının ortadan kaldırılması ile, 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kâğıt tasarrufu sağlanması ve bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması öngörülmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz."