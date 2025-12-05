İnşaat devi 158 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

ENKA İnşaat, uluslararası proje portföyüne Afrika kıtasında önemli bir halka daha ekledi. Şirket, 5 Aralık 2025 tarihinde CENTRAL TÉRMICA DE TEMANE S.A. (CTT) ile yeni bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

İmzalanan sözleşme, Mozambik Temane bölgesinde yer alan 456 MW Temane Bağımsız Enerji Santrali Projesi'nin inşaat işleri ve servislerini kapsıyor. Toplam bedeli 158,5 milyon USD olan projenin, 23 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

