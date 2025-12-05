ARA
  İnşaat devi 158 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

İnşaat devi 158 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), Mozambik’te gerçekleştirilecek 456 MW kurulu güce sahip enerji santrali projesinin inşaat işleri için 158,5 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladı.


Son Güncellenme:
İnşaat devi 158 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

ENKA İnşaat, uluslararası proje portföyüne Afrika kıtasında önemli bir halka daha ekledi. Şirket, 5 Aralık 2025 tarihinde CENTRAL TÉRMICA DE TEMANE S.A. (CTT) ile yeni bir anlaşmaya vardığını duyurdu. 

İmzalanan sözleşme, Mozambik Temane bölgesinde yer alan 456 MW Temane Bağımsız Enerji Santrali Projesi'nin inşaat işleri ve servislerini kapsıyor. Toplam bedeli 158,5 milyon USD olan projenin, 23 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

5 Aralık 2025 tarihinde, Şirketimiz ile CENTRAL TÉRMICA DE TEMANE S.A. (CTT) arasında, Mozambik Temane'deki, 456 MW Temane Bağımsız Enerji Santrali Projesi'nin İnşaat İşleri ve Servisleri için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 158,5 milyon USD olup, projenin 23 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

