ARA
DOLAR
42,54
0,08%
DOLAR
EURO
49,57
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5738,83
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11007,37
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta (7-20 Aralık)

Ekonomist'in bu haftaki (7-20 Aralık) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (7-20 Aralık)

ANADOLU 500
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
Dijital finansın liderleri buluştu
CEO Network Dinner iş insanlarına ışık tuttu

FİNANS KORİDORU
İş Bankası ‘korta çıktı’
“Yatırım dünyasında yeni çağ yapay zekâ ile başlıyor”

KAPAK KONUSU
MAKRO ANALİZ
Sayılarla Anadolu 500
“Üç kıtada 50’ye yakın tesise ulaştık”
Dört kıtada 30 tesisiyle yeni pazarlarda büyüyor
“Yeni hat ve teknoloji yatırımlarıyla büyüyoruz”
Devler sıralamasında lider değişmedi
Tekstildeki açmaza rağmen cirosunu katladı
Fındıkta kârlılık rekoru kırdı
Rekorun ardından yeni yatırımlar geliyor
Yeni kağıt yatırımı istihdamını artırdı
Anadolu 500’te 34 sektör yer aldı
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı
FİHRİST

İŞ DÜNYASINDAN
Köy okullarında eğitim gören çocuklara bilimi sevdirecek
Malezya, Türkiye’yi strateji üs olarak konumlandırıyor
“Kısır bir döngüye sıkıştık”
Galata Wind’den yurtdışında yatırım
Hyundai’den cesaretlendiren proje

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Toplumsal katkı odaklı fark yaratan projeler
Eğitimden istihdama köprü

GİRİŞİM
Kargo sektöründe franchise fırsatı
Girişim dünyası festivalde buluştu
GençBizzTech 2026 başlıyor

VERGİDE GÜNDEM
Teklif adım adım yasalaşıyor

BORSA
22 aracı kurumdan 55 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Koç Holding, Migros ve Koza Grup’tan son haberler...

