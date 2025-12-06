Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var (1-5 Aralık)

Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:

Şirketimiz, Orta Doğu Teknik Üniversite'sinin (ODTÜ) senkron ve asenkron eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kuruma ait veri merkezinin ve bu merkez içerisinde bulunan bilişim alt yapısının kesintisiz olarak yürütülebilmesi için gerekli olan donanım ürünlerinin temini için ALZ Teknoloji A.Ş. ile 16.854.000,00 TL (KDV dahil) bedelle 28.11.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz, kamu iştiraki olan savunma sanayi şirketinden 122,400 USD (5.193.885 TL) (KDV dahil) bedel ile kurumsal ağ güvenliğini sağlamak amacı ile kullanılan "Blue Coat / Symantec (Broadcom)" lisans siparişi almıştır.

Şirketimiz ile Local Us Bilişim A.Ş. arasında, bir kamu kurumunun servis tabanının oluşturulmasına yönelik "mikroservis tabanlı ve yapay zekâ destekli veri tabanı yönetim platformu donanım tedariği" işi projesini KDV Dahil 2.816.640 USD (119.520.457 TL) bedelle 02.12.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.