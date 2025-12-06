Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var (1-5 Aralık)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
Şirketimiz, Orta Doğu Teknik Üniversite'sinin (ODTÜ) senkron ve asenkron eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kuruma ait veri merkezinin ve bu merkez içerisinde bulunan bilişim alt yapısının kesintisiz olarak yürütülebilmesi için gerekli olan donanım ürünlerinin temini için ALZ Teknoloji A.Ş. ile 16.854.000,00 TL (KDV dahil) bedelle 28.11.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimiz, kamu iştiraki olan savunma sanayi şirketinden 122,400 USD (5.193.885 TL) (KDV dahil) bedel ile kurumsal ağ güvenliğini sağlamak amacı ile kullanılan "Blue Coat / Symantec (Broadcom)" lisans siparişi almıştır.
Şirketimiz ile Local Us Bilişim A.Ş. arasında, bir kamu kurumunun servis tabanının oluşturulmasına yönelik "mikroservis tabanlı ve yapay zekâ destekli veri tabanı yönetim platformu donanım tedariği" işi projesini KDV Dahil 2.816.640 USD (119.520.457 TL) bedelle 02.12.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
2 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC)
Açıklama şöyle:
Gürcistan'da yerleşik olarak faaliyet gösteren ve ilaç dağıtımı konusunda ülkenin en büyük firması olan Aversi LLC ile Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. arasında distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.Firmanın ilk siparişleri firmamıza geçilmiş ve ihracat işlemleri başlatışmıştır.
3 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Sahil Güvenlik Komutanlığının taktik sahadaki ses ve veri haberleşme ihtiyaçları kapsamında firmamız tarafından geliştirilen ses ve veri haberleşme sistemlerinin yaygınlaştırılması için 20.09.2024 tarihinde başlayan "SAHİL-NET DENİZ Projesi Faz-2" sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Sözleşme, Şirketimiz ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam tutarı 9.600.000 ABD Doları + 391.620 ABD Doları (opsiyon) olacak şekilde 01.12.2025 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Projeye ilişkin teslimatlar 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir. İmzalanan sözleşme ile 2. Fazı gerçekleştirilecek SAHİL-NET DENİZ projesinin ilave fazlar şeklinde diğer bölgelere yaygınlaştırılması ile ilgili iş geliştirme faaliyetleri Şirketimiz tarafından takip edilmektedir. Sözleşmenin; ciro, operasyonel karlılık ve likidite anlamında kısa vadede finansal tablolara olumlu etkisi beklenmektedir. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.
-Şirketimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait komuta kontrol unsurlarının muhabere altyapısının sayısallaştırılmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı 28.10.2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, imza aşamasına geçilmesi için gereken resmi evraklar ve teminatlar hazırlanmıştır. Proje büyüklüğü 7.356.500 USD seviyesinde olup, 1.115.306 USD opsiyonları bulunmaktadır. Projenin; ciro, operasyonel karlılık ve likidite anlamında finansal tablolara olumlu etkisi beklenmektedir. Sözleşme imzası ve detaylarıyla ilgili bilgiler yatırımcılarımız ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.
4 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 1.080.667.194,33 TL olup, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
5 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Çanakkale İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen "Lapseki – Biga Arası, Lapseki Çıkışı D-200 Karayolu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Montajlı Mal Alımı İşine" ilişkin ihale kapsamında yüklenici olarak belirlenmiştir. Söz konusu işe ilişkin sözleşme, 4734 sayılı Kanun kapsamında 02.12.2025 tarihinde Şirketimiz ile ilgili İdare arasında imzalanmış olup, işin toplam bedeli KDV dâhil 2.031.840 TL'dir. Proje; bölgenin kamu ve şehir güvenliğinin artırılması, trafik akışının anlık olarak izlenebilir hale getirilmesi ve kritik ulaşım güzergâhlarında güvenlik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Yapay Zeka Destekli Plaka Tanıma Sistemi'nin montajı, yapılandırılması ve devreye alınmasını kapsamaktadır. Bu kapsamıyla proje, bölgedeki güvenlik teknolojilerinin modernizasyonuna doğrudan katkı sunmaktadır. Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması ve teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu iş; Link Bilgisayar'ın kamu güvenliği çözümleri, şehir güvenlik teknolojileri ve ileri teknoloji entegrasyonu alanındaki uzmanlığı ile tam uyumlu olup, şirketimizin teknolojik kabiliyetini ve çözüm portföyünü daha da güçlendirmektedir. Söz konusu sözleşmenin, teknolojik kapasitemizin gelişimine, operasyonlarımıza ve finansal performansımıza olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir. Link Bilgisayar, güçlü vizyonu doğrultusunda geleceğe ve ileri teknolojilere yatırım yapmaya kararlılıkla devam etmektedir.
6 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinden 224.726.400 TL tutarında yeni cam siparişi almıştır. Teslimatın, 2026 yılı Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
7 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile müşterimiz LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında arazi tipi güneş enerjisi santralinin satışı konulu KDV Hariç 15.644.210,40 USD(OnBeşMilyonAltıYüzKırkDörtBinİkiYüzOnAmerikanDolarıKırkSent) (Bildirim tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 664.210.934,22TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu iş ilişkilerine ait Şirket unvanlarının çeşitli iletişim kanallarında kullanması söz konusu olması nedeni ile, yatırımcılar arasında kamunun aydınlatılması bakımından eşitsizlik yaratmamak ve yatırımcılarımızın zamanında, tam ve doğru olarak bilgiye sahip olmasını teminen söz konusu sözleşmelerin tarafı olan müşterilerimizin unvanları işbu açıklamamızda açıkça belirtilmiştir.
8 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile "GES YAPIM İŞİ" için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme baz bedeli vergiler hariç 1.994.527 Euro'dur. (Bir Milyon Dokuz Yüz Doksan Dört Bin Beş Yüz Yirmi Yedi, Euro) (Güncel Euro/TL kuru ile sözleşme baz bedeli vergiler hariç 98.629.160 TL'dir.)
9 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 2025-2026 yıllarında sevk edilmek üzere narenciye ürün grubunda 2.844.446,82 Euro tutarında kontrat imzalamıştır. Narenciye grubunda imzalanan toplam kontrat tutarı 18.351.740,82 Euro tutarına ulaşmıştır. Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.
10 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
18.11.2025 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Gebze - Darıca Metro Projesi'nde, İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile devam eden 2.685.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğünün, Fatih Devlet Hastanesi Metro İstasyonu Elektrik İşleri'ne yönelik İşveren ile yapılacak ek protokol çerçevesinde, 1.157.000 EUR+KDV artışla 3.842.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV olarak revize edilmesine yönelik görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen ek protokol imza süreci tamamlanmıştır. İşin 31.05.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.