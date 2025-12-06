Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (1-5 Aralık)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,00 oranında değer kazancıyla 11 bin 7,37 puandan kapadı. Endeks, 1-5 Aralık 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 870,07, en yüksek ise 11 bin 201,69 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt içinde enflasyon ve büyüme gibi veriler etkili olurken, küresel gelişmeler de yakından izlendi. Önceki haftalara benzer şekilde 11 bin puanı aşma çabasıyla hareket eden endekste haftanın kapanışı kritik sınırın üzerinde oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3 oranında, holding endeksi yüzde 3,85 ve sanayi endeksi yüzde 2,93 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri



BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 42,41 artışla Efor Yatırım (EFOR) oldu. Onu yüzde 18,12 ile Aksa Enerji (AKSEN) ve yüzde 15,86 ile yüzde 15,86 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

En çok kaybettiren hisseler



Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 33,79 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), yüzde 7,07 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 5,16 ile Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler



Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 858 milyar 192 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada gelirken, 594 milyar 300 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 478 milyar 500 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

- Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,21 artışla 5 bin 788,1 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,2 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 42,5150 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 lira oldu. Geçen hafta 56,2450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1 kazançla 56,8050 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 artışla 52,9700 liradan alıcı buldu.