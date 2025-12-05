ARA
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: 100 lot 400 lot olacak

SPK'nın son bülteni dün yayınlandı. SPK 3 bedelli, 3 bedelsiz ve 1 tahsisli sermaye artırımına onay verdi.


Son Güncellenme:
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: 100 lot 400 lot olacak

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden bir de Bor Şeker A.Ş. (BORSK). Şirket bugün bedelsiz sermaye artırımı onayına ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin açıklaması şöyle:

"Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 720.000.000 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle %300 oranında artırılarak 240.000.000 TL' den 960.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04/12/2025 tarihinde onaylanmış olup 2025/61 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır."

