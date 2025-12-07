Teşvik kapsamında: Fabrikası için neden Niğde'yi seçti?

İthalatın önüne geçmek için yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Kısacık, şöyle konuştu:

"Yatırımımız, 'Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ne dahildir. Bu teşvik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verildi ve yatırımı Niğde'de yapmaya karar aldık. Yatırımı üç adımda düşündük. Şu anda biz birinci fazımızı tamamladık ve tutarı yaklaşık 90 milyon dolar civarında. İkinci fazı tamamladığımızda 150, üçüncü fazı tamamladığımızda ise yaklaşık 230-240 milyon dolarlık bir yatırım yapmış olacağız.

Trakya'daki fabrikalarımızda personel bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Niğde'de bunun daha az olacağını gördük ve bu yüzden Niğde'yi seçtik. Bir diğer nedeni de ikinci ve üçüncü fazı düşündüğümüzde geniş bir alana ihtiyacımız vardı, orada büyük arsa bulmamızda çok zordu. Niğde'de yaklaşık 200 bin metrekare civarında bir arsa temin ettik ve yatırımımızı burada yaptık."