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ABD'li bakacılık devinden altın için yeni tahmin

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkardı.

18 Nisan 2023 | 10:30
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ABD'li bakacılık devinden altın için yeni tahmin

Altın fiyatında yukarı hareketin devamı için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi; ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

CİTİ, GÜMÜŞ FİYATI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Citi yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti.

Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü.

Altının ons fiyatı geçen hafta cuma günü yüzde 1.8 değer kaybıyla 2.004 dolara inmişti. (NTV)

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