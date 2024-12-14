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Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor...

14 Aralık 2024 | 13:36
Son Güncellenme: 14 Aralık 2024 | 13:37
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık

Borsa İstanbul'da 16-20 Aralık haftası temettü dağıtması Genel Kurul onayıyla kesinleşmiş 4 şirket şöyle:

1 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK) Ebebek, 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL net 0,4500000 TL kar payı kararı dağıtma kararı almıştı. İkinci taksit olarak net 0,2250000 ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Aralık pazartesi, ödeme tarihi ise 18 Aralık.

2 ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP) Şirket pay başına brüt 0,3167144 TL, net 0,2850429 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Aralık çarşamba, ödeme tarihi ise 20 Aralık.

3 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak net 3,6 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Aralık çarşamba, ödeme tarihi ise 20 Aralık.

4 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC) Şirket pay başına brüt 0,0889978 TL, net 0,0800980 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Aralık cuma, ödeme tarihi ise 24 Aralık.
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