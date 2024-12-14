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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse l 9-13 Aralık

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

14 Aralık 2024 | 12:39
Son Güncellenme: 14 Aralık 2024 | 13:38
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse l 9-13 Aralık

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,42 düşerek 11.962,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 9.807,01 puan, sanayi endeksi 1,70 artışla 13.469,50 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,76 kayıpla 13.798,13 puan oldu. İşte BIST 100'de haftanın 'en'leri:

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,80 ile Limak Doğu Anadolu oldu. Limak Doğu Anadolu'yu, 16,54 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 15,39 ile Astor Enerji izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,33 ile Papilon Savunma, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 6,94 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 536 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 499 milyar 64 milyon lirayla Koç Holding ve 412 milyar 965 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 ALTIN

ALTIN 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,46 değer kazanarak 20 bin 303 liraya yükseldi.

5 DOLAR

DOLAR Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 34,9500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 lira oldu. Geçen hafta 44,5260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62 değer kaybederek 44,2520 liraya düştü. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 azalışla 39,1600 liradan alıcı buldu.

6 FONLAR

FONLAR Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,98, BES fonları yüzde 0,96 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,16 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,47 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon ise yok.
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