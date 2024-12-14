Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Çağdaş Cam San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı "CGCAM.HE" kodu ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından gerçekleştirildi. Halka arzda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Şirket payları 17 Aralık'tan itibaren Ana Pazar'da işlem görecek. Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 168.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 42.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 17/12/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 20 TL baz fiyat, "CGCAM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, halka arz öncesi AA muhabirine şirketi anlatmıştı: