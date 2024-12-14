ARA
DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,76
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2976,55
-0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
10125,46
0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Çağdaş Cam San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı için 11-12 Aralık'ta talep toplanmıştı. Toplam halka arz büyüklüğü 840.000.000 TL olarak gerçekleşti. Çağdaş Cam borsa işlem tarihi de dün belli oldu.

14 Aralık 2024 | 12:55
Son Güncellenme: 14 Aralık 2024 | 13:02
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Çağdaş Cam San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı "CGCAM.HE" kodu ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından gerçekleştirildi. Halka arzda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Şirket payları 17 Aralık'tan itibaren Ana Pazar'da işlem görecek. Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 168.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 42.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 17/12/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 20 TL baz fiyat, "CGCAM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, halka arz öncesi AA muhabirine şirketi anlatmıştı:

İlgili Haberler
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2976,55 -0,98%
  • ALTIN ONS 2648,82 -1,16%
  • BIST 100 10125,46 0,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,659 0,65%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42361 0,0724%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,5 -0,1932%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9519 0,1703%
  • EURO/DOLAR 1,0504 0,3482%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7644 0,3705%
  • STERLIN/DOLAR 1,26194 -0,39033%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL