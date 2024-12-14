Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA)

Açıklama şöyle: Şirketimizin sahip olduğu kendi payları, bugün yapılan 200.000 adet geri alım da dahil olmak üzere 35.293.354 adete ulaşmıştır. (Sermayeye oranı % 2,72)

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 13.12.2024 tarihinde 32,30 - 32,50 TL fiyat aralığından toplam 511.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 17.511.000 adete ulaşmıştır.

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 13.12.2024 tarihinde 11,08 - 11,20 TL fiyat aralığından toplam 875.933 TL Nominal Tutarlı pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 13.12.2024 tarihi itibarıyla 11.000.000 Nominal Tutarlı paya ulaşmıştır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

13.12.2024 tarihinde 7,92 TL fiyattan 9.091 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 13.163.846 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 22.310.877 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,23)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 13.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,80 TL - 17,83 TL fiyat aralığından 19.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.12.2024 tarihi itibariyle %2,71'e ulaşmıştır.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

Açıklama şöyle: 13.12.2024 tarihinde 7,05 - 7,20 TL fiyat aralığından toplam 2.245.618 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 21.000.000 adete ulaşmıştır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 13.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,50-8,55 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 8,5117) 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır.Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.524.590 TL'ye (3.524.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,40'tır.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERKO)

Açıklama şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 13.12.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen şartların sağlanmış olması sebebiyle Tebliğ'in 5. maddesinin 4. fıkrasına istinaden, Tebliğ'in 12. maddesindeki kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine dair hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 13.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,31-14,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 14,524 TL) 50.000 TL nominal değerli MERKO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 50.000 TL'ye (50.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,0005'dir.

