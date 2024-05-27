Ons altın geçtiğimiz haftayı toplantı tutanakları ve PMI verilerinin gölgesinde kalarak %3,24 değer kaybı ile tamamladı. Mayıs ayında FED ve ECB yetkililerinin faiz indirimlerine dair temkinli mesajlarına rağmen, ons altın ABD’deki tarım dışı ve enflasyon verilerindeki iyimserliği baz alarak 2400 dolar seviyesinin üzerini test etmeye devam etti. Bu iyimserlik özellikle toplantı tutanaklarında FED yetkililerinin faiz indirimlerine dair çekimserliğini gözler önüne serdi. Sıkı para politikasının devamına ilişkin görüşler artarken, indirimine dair enflasyonda kesin düşüşün görülmesi gerektiği ortak düşünceydi. Ardından gelen PMI verilerinde ekonomik aktivitenin belirgin bir soğumaya işaret etmemesi ons altın da satış baskısını hızlandırdı.

Bu haftaya tepki alımları ile başlayan altın, perşembe günü gelecek büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları sonrası yeni bir fiyatlamaya geçebilir. FED’in enflasyon dinamikleri adına öncelikli takip ettiği tüketim harcamalarında beklentilerin üzerinde gelebilecek veri altında geri çekilme isteğinin devam etmesine sebep olabilir. Teknik olarak ise zayıflayan göstergelerde tepki çabasını takip edeceğiz. Kısa vadede takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.325 dolar, aşılması gereken ilk direnç noktası ise 2,359 dolar olarak takip edilebilir.

Destek: 2.325 / 2.306 / 2.277

Direnç: 2.359 / 2.396 / 2.433