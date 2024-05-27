ARA
Bist 100
10641,6
-0,33%
Bist 100
Dolar/TL
32,1775
-0,1548%
Dolar/TL
Euro/TL
34,94
-0,0391%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0858
0,1106%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,59
0,75%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'

Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,24 kayıpla kapatan ons altın yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı. Sarı metalde gözler perşembe günü açıklanacak verilere çevrildi. Ahlatcı Yatırım'ın, ons altında yaşanabilecek gelişmelerle ilgili analizi şöyle:

27 Mayıs 2024 | 14:58
Ahlatcı Yatırım'dan altın analizi: 'Yeni bir fiyatlamaya geçebilir'

Ons altın geçtiğimiz haftayı toplantı tutanakları ve PMI verilerinin gölgesinde kalarak %3,24 değer kaybı ile tamamladı. Mayıs ayında FED ve ECB yetkililerinin faiz indirimlerine dair temkinli mesajlarına rağmen, ons altın ABD’deki tarım dışı ve enflasyon verilerindeki iyimserliği baz alarak 2400 dolar seviyesinin üzerini test etmeye devam etti. Bu iyimserlik özellikle toplantı tutanaklarında FED yetkililerinin faiz indirimlerine dair çekimserliğini gözler önüne serdi. Sıkı para politikasının devamına ilişkin görüşler artarken, indirimine dair enflasyonda kesin düşüşün görülmesi gerektiği ortak düşünceydi. Ardından gelen PMI verilerinde ekonomik aktivitenin belirgin bir soğumaya işaret etmemesi ons altın da satış baskısını hızlandırdı. 

Bu haftaya tepki alımları ile başlayan altın, perşembe günü gelecek büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları sonrası yeni bir fiyatlamaya geçebilir. FED’in enflasyon dinamikleri adına öncelikli takip ettiği tüketim harcamalarında beklentilerin üzerinde gelebilecek veri altında geri çekilme isteğinin devam etmesine sebep olabilir. Teknik olarak ise zayıflayan göstergelerde tepki çabasını takip edeceğiz. Kısa vadede takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.325 dolar, aşılması gereken ilk direnç noktası ise 2,359 dolar olarak takip edilebilir.

Destek: 2.325 / 2.306 / 2.277
Direnç: 2.359 / 2.396 / 2.433

 

Not:  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,59 0,75%
  • ALTIN ONS 2355,61 0,83%
  • BIST 100 10641,6 -0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,809 -0,108%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36367 -0,21112%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,2745 -0,3199%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1775 -0,1548%
  • EURO/DOLAR 1,0858 0,1106%
  • EURO/TURK LIRASI 34,94 -0,0391%
  • STERLIN/DOLAR 1,27751 0,29519%
Günün En Çok Okunanları
Konut almak için doğru zaman mı? Fiyatlarda düşüş sürer mi? 3 uzman yorumu
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Lexus için bir ilk olan UX 300e Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
GERİ
İLERİ
Konut almak için doğru zaman mı? Fiyatlarda düşüş sürer mi? 3 uzman yorumu
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL