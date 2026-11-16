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Ekonomist
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Ulusal güvenlik gerekçesiyle iki ülkede Telegram'a erişim engeli getirildi

Ürdün'ün ardından Irak'ta da ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle sosyal medya platformu Telegram'a erişim engeli getirilmesi kararı alındı.

Ulusal güvenlik gerekçesiyle iki ülkede Telegram'a erişim engeli getirildi

Irak Medya ve İletişim Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ulusal güvenliğin korunması amacıyla Telegram'a erişimin engellenmesine yönelik düzenleyici bir adım atıldığı ifade edildi.

Engelleme kararının, Telegram yönetimini platform üzerinden yayımlanan Irak içeriklerini incelemeye ve ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya zorlamayı amaçladığı kaydedildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden gün içerisinde yapılan açıklamada "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirildiği duyurulmuştu.

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Ekonomist
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