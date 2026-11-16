Antalya’da düzenlenen COP31, iklim diplomasisinin yanı sıra, turizm sektörünün uluslararası organizasyon kapasitesinin de sınandığı büyük bir buluşmaya dönüşüyor. 196 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği konferansın resmi konaklama partneri Coral Travel Group, 140 ülkeden 10 bini aşkın misafirin konaklama ve destinasyon operasyonlarını yönetiyor. Bir yandan bu büyük organizasyonun koordinasyonunu üstlenen grup, diğer yandan sürdürülebilir turizm yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve 2027 hedefleriyle büyüme stratejisini şekillendiriyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın ortak bir yol haritası aradığı COP31, turizm sektörü açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor. Çünkü böylesine büyük bir organizasyonda yalnızca delegasyonları ağırlamak değil; konaklama, ulaşım, enerji kullanımı, kaynak yönetimi ve yerel ekonomiye katkı gibi pek çok başlığı aynı anda yönetmek gerekiyor. Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen konferansın resmi konaklama partneri Coral Travel Group da bu büyük organizasyonun operasyonel yükünü üstlenen şirketlerden biri.

Grup, COP31 kapsamında 140 ülkeden 10 binin üzerinde katılımcıya hizmet vermek üzere yaklaşık 10 bin rezervasyonu yönetiyor. Katılımcıların konaklama talepleri için 257 otel dijital platform üzerinden erişime açılırken, yaklaşık 4 bin kişi için karşılama, transfer, tur ve ek hizmet organizasyonları yürütülüyor. Operasyonun arkasında 100’ün üzerinde ofis çalışanı ve 100’ün üzerinde saha çalışanı görev yapıyor.

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, bu büyüklükteki organizasyonlarda farklı hizmet alanlarının tek bir deneyimin parçaları olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Kamçı, “Farklı pazarlardan gelen misafirlerin beklentilerini anlayabilmek ve destinasyonlardaki ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek, uluslararası ölçekte edindiğimiz deneyimin en önemli kazanımlarından biri. COP31’de de bu entegre yapımızı büyük bir organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyoruz” diye ekliyor.

Dijital altyapı ve eş zamanlı koordinasyon

COP31 operasyonunun önemli bir ayağını ise dijital altyapı ve eş zamanlı koordinasyon oluşturuyor. Mart 2026’da kullanıma açılan özel dijital rezervasyon platformu üzerinden farklı ülkelerden gelen katılımcıların konaklama talepleri yönetiliyor. Ancak operasyon, rezervasyonla sınırlı kalmıyor. Uçuş değişikliklerinden otel planlamasına, transferlerden misafir ilişkilerine kadar birbirine bağlı çok sayıda sürecin aynı anda işlemesi gerekiyor. Grubun destinasyon yönetimi alanındaki şirketi ODEON Tours, otel iş birlikleri ve 7/24 operasyon koordinasyonuyla bu sürecin merkezinde yer alıyor.

ODEON Turizm Genel Müdürü Ozan Somaklar, “Böylesine büyük ve çok uluslu bir organizasyonda başarı, birbirine bağlı çok sayıda sürecin aynı anda ve uyum içinde işlemesine bağlı. Bir katılımcının uçuşu değiştiğinde bunun otel, karşılama ve transfer planlamasına doğru zamanda yansıması gerekiyor” diye anlatıyor.

Büyümenin merkezinde sürdürülebilirlik var

İklim değişikliğinin turizm destinasyonları üzerindeki etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde şirket, sürdürülebilirliği de büyüme stratejisinin temel başlıklarından biri olarak konumlandırıyor.

Coral Travel Group, sürdürülebilirlik yaklaşımını üç temel başlıkta topluyor: “Doğayı Korumak”, “Yerel Değer Yaratmak” ve “Güvenle Büyümek.” World of Care adı verilen bu yaklaşım kapsamında enerji ve su verimliliği, atıkların azaltılması, doğal yaşamın korunması, yerel tedarikçilerin desteklenmesi, çalışanların gelişimi ve toplumsal katkı alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

Coral Travel Group Kalite Kıdemli Direktörü Nurdan Teke Dbeys, sürdürülebilir turizmin yalnızca çevresel uygulamalardan ibaret olmadığını, yerel toplulukların ve çalışanların da bu dönüşümün parçası olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

“Faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlarda doğal kaynakları nasıl kullandığımız, yerel ekonomiye nasıl katkı sunduğumuz, çalışanlarımızın gelişimini nasıl desteklediğimiz de başarının bir parçası. World of Care yaklaşımımızla doğayı korumayı, yerel değer yaratmayı ve güvenle büyümeyi birlikte ele alıyoruz. COP31 gibi uluslararası organizasyonlar da turizm sektörünün farklı paydaşlarla iş birliği içinde hareket etmesinin ve sürdürülebilirlik anlayışını hizmet zincirinin tamamına yaymasının önemini gösteriyor.”

Tedarikçilerin yüzde 99’u yerli işletmeler

Grubun 2025 yılı verileri de bu yaklaşımın somut çıktıları hakkında fikir veriyor. Şirketin toplam atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azalırken, tedarikçi sayısının yaklaşık yüzde 99'unu yerel işletmeler oluşturuyor. Çevresel ve sosyal etkileri bakımından 371 tedarikçi değerlendirilirken, 950 binin üzerinde misafir yerel alışveriş deneyimleriyle buluşturuluyor.

Çalışan gelişimi de sürdürülebilirlik politikasının önemli bir parçası. 2025 yılında toplam 38 bin 507 saat eğitim gerçekleştiren grupta çalışan başına ortalama eğitim süresi 17,8 saate ulaşıyor. 31 Ağustos 2025 itibarıyla çalışanların yüzde 49,3'ünü kadınlar oluşturuyor. Sosyal sorumluluk projelerine aynı yıl 9,46 milyon TL kaynak ayrılırken, Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimi aracılığıyla 7 bin çocuğun eğitime erişimi destekleniyor.

Çevresel standartlar tarafında ise Marvida Family Eco ve Seven Seas Hotel Life tesisleri Travelife Gold sertifikalarını sürdürüyor. Her iki tesis, GSTC ile uyumlu üçüncü aşama sertifikasyon sürecini tamamlamış durumda. Grup bünyesinde ISO 14001 çevre yönetimi ve ISO 50001 enerji yönetimi standartları da uygulanıyor. Xanadu Resort, Marvida Family Eco ve Seven Seas Hotel Life tesislerinde Mavi Bayrak sertifikaları da 2025 ve 2026 dönemlerinde korunuyor.

2027’de güneş enerjisinin payı artacak

Coral Travel Group'un sürdürülebilirlik yatırımlarında yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Marvida Family Eco tesisinde 757 kWp kurulu güce sahip, 1.261 güneş panelinden oluşan sistemin kurulumu tamamlandı. Bu yatırımla yılda yaklaşık 1,05 milyon kWh elektrik üretilmesi, tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor. Projenin yıllık yaklaşık 655,4 ton CO₂e emisyon azaltımı sağlaması bekleniyor.

Grubun 2027 hedefleri açısından öne çıkan yatırımlardan biri de Seven Seas Hotel Life tesisinde gerçekleştiriliyor. Nisan 2027'de devreye alınması planlanan güneş enerjisi projesi kapsamında 1.032 panel kurulacak. Yıllık yaklaşık 900 bin kWh elektrik üretmesi planlanan sistemle tesisin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 27,5 ila 30'unun güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Şirketin çevresel dönüşüm adımları enerji yatırımlarıyla da sınırlı değil. Elektrikli araç filosunu genişleten grup, 2025 yılında aldığı 14 T10X, 2026 yılında aldığı 6 T10X ve 36 T10F ile toplam 56 elektrikli araca ulaştı. Elektrikli araçların emisyon azaltımına katkısı 2026'dan itibaren izlenecek. Ayrıca Londra merkezli Energy & Environment Alliance üyeliğiyle turizm sektörünün yeşil dönüşümüne yönelik bilgi paylaşımı ve iş birliklerine katılıyor.

21 ülkede 34 şirket, 6 binden fazla çalışan

1992 yılında faaliyetlerine başlayan Coral Travel Group, bugün 34 yıllık deneyimiyle uluslararası turizm sektöründe geniş bir operasyon ağına sahip. Grup, 21 ülkede 34 şirketi ve 60 farklı milletten 6 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 milyon turiste hizmet veren şirket, bugün yılda yaklaşık 4 milyon turiste ulaşıyor.

Grubun operasyon ağı 15 kaynak pazarda 80 şehirden 40 ülkedeki 90 destinasyona uzanıyor. Grup markaları altında 9 ülkede 1.630 satış ofisi bulunuyor. Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Tayland, Vietnam, Bulgaristan, Maldivler, Karadağ, Portekiz ve Dominik Cumhuriyeti başlıca destinasyonlar arasında yer alıyor.

62,6 milyar TL’lik hizmet ihracatı gerçekleştirdi

Coral Travel Group'un faaliyet alanı tur operatörlüğünden konaklamaya, destinasyon yönetiminden dijital teknolojilere kadar uzanıyor. Coral Travel ana tur operatörü markası olarak 15 ülkede faaliyet gösterirken, 1992'de kurulan ODEON Turizm destinasyon yönetimi hizmetleri sunuyor. ODEONBEDS global ölçekte yatak bankacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Marvida Hotels, Seven Seas Resorts & Hotels ve Xanadu Hotels markaları ise grubun konaklama sektöründeki faaliyetlerini oluşturuyor. ODEON Software & Technology dijital altyapı ve otomasyon çalışmalarını yürütürken, ODEON Security turizm işletmelerine güvenlik ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Grubun Türkiye ekonomisine katkısında ise ODEON Turizm'in performansı öne çıkıyor. 2025 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin net satışları 65,4 milyar TL, ihracatı ise 62,6 milyar TL olarak gerçekleşti. ODEON Turizm, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2025 yılı ilk 1000 ihracatçı araştırmasında hizmet ihracatı kategorisinde seyahat hizmetleri alanında ilk sırada yer aldı. Capital 500'de turizm sektör lideri olan şirket, Fortune 500 Türkiye sıralamasında ise Türkiye'nin en çok ihracat yapan 16'ncı şirketi oldu.