İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı ise 1.903 dolardan işlem görüyor.
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İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|414,00
|414,20
|418,80
|419,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.728,00
|2.749,00
|2.760,00
|2.781,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|377,50
|381,50
|382,00
|386,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.666,00
|2.686,00
|2.697,00
|2.717,00
|Yarım Ziynet
|1.333,00
|1.343,00
|1.349,00
|1.359,00
|Çeyrek Ziynet
|667,00
|672,00
|674,00
|679,00
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