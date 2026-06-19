Rekabet Kurulu'ndan Uber-Getir devrine onay

Rekabet Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik A.Ş.ye ait çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolunun ve çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınması işlemine Uber tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin verildiği kaydedildi.

Uber'den Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü

Taahhütler kapsamında Uber Technologies'in Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapması öngörülürken, bu yatırımın nitelikli istihdamın artırılmasına, yerel mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesine ve ülkenin dijital teknoloji altyapısının gelişimine katkı sunması bekleniyor.