Malatya kayısısı yeniden dünya pazarına hazırlanıyor

Malatya kayısısının kalite açısından dünyadaki üstünlüğünü koruduğunu ifade eden Özcan, AB coğrafi işaret tesciline sahip ürünün besin değeri ve kalitesiyle uluslararası alıcıların gözdesi olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl hiçbir alıcı firmanın farklı pazarlara yönelmesine fırsat vermek istemiyoruz. Hem üreticimizin emeğinin karşılığını almasını hem de şehrimizin kayısıdan elde ettiği ekonomik katkının yeniden artmasını hedefliyoruz" dedi Üreticilerin bu sezon yoğun emek harcadığını ifade eden Özcan, sık görülen yağışlar nedeniyle ilaçlama çalışmalarının arttığını, geçen yıl yaşanan donun ağaçlarda oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi için de büyük çaba gösterildiğini söyledi. Üreticilere kaliteli üretim konusunda hassas davranmaları çağrısında bulunan Özcan, yağışların neden olduğu çillenme ve kalite kayıplarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.