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Altın fiyatları 1 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatları 1 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ile alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu?" soruları da araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 1 Temmuz 2026

Ons altın fiyatları 1 Temmuz 2026

Alış: 3.974,5 dolar

Satış: 3.975,1 dolar

2 1 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

1 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 5.964 TL

Satış: 5.964,7 TL

3 1 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

1 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.714 TL

Satış: 9.865 TL

4 1 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

1 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.409 TL

Satış: 19.687 TL

5 1 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

1 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 38.632,91 TL

Satış: 38.404,65 TL

6 1 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

1 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 38.689 TL

Satış: 39.242 TL

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