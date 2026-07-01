Altın fiyatları 1 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ile alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu?" soruları da araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...