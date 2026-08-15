Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, daha önceki öğrenci aflarından yararlananların da yeni düzenleme kapsamında üniversiteye dönebileceğini bildirdi.

Özvar, daha önceki aflara başvurmuş ya da başvurmamış olmanın yeni aftan yararlanmanın önünde engel olmadığını belirterek, yaklaşık 500 bin ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini söyledi. Halen öğrenci olup 9 Aralık'a kadar kaydını sildirerek aftan yararlanabilecek kişiler nedeniyle kesin başvuru sayısının ise şimdiden öngörülemediğini ifade etti.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

Başvuruların 9 Aralık 2026'ya kadar yapılabileceğini belirten Özvar, terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından hüküm giyenlerin düzenlemeden yararlanamayacağını söyledi. Hukuka aykırı yollar veya sahte evrak nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutulacak.

ÖN LİSANS VE DOKTORAYI DA KAPSIYOR

Özvar, bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptıramayanların yanı sıra ön lisanstan doktoraya kadar herhangi bir programa kayıtlı olup ilişiği kesilenlerin de aftan yararlanabileceğini belirtti. Kapatılmış veya artık öğrenci almayan bölümlerdeki öğrencilerin ise başarı sıralaması ve taban puanlar dikkate alınarak eşdeğer programlara yerleştirileceğini, gerektiğinde YÖK'ün devreye gireceğini kaydetti.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Düzenleme kapsamında yatay geçiş de mümkün olacak. Bunun için öğrencinin öncelikle ilişiğinin kesildiği programa veya eşdeğer bir programa yeniden kayıt yaptırması gerekecek. Ardından başka üniversitelerdeki eşdeğer programlara yatay geçiş başvurusu yapılabilecek.

Tıp ve diş hekimliği gibi uygulamalı eğitim içeren bölümlerde ise teorik eğitimini tamamlayarak yalnızca intörnlük aşamasında azami süre nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler için özel düzenleme uygulanacak. Bu öğrenciler, mezuniyet için intörnlük eğitimlerini tamamlayabilecek.

Özvar, düzenlemeyi “bugüne kadar çıkartılmış en geniş kapsamlı af yasalarından biri” olarak nitelendirerek, öğrenci affının üniversiteye dönüşün yanı sıra gençlere yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunacağını ifade etti.