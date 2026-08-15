DS N°8 Türkiye'de satışa çıktı: 710 kilometre menzilli elektrikli SUV'un fyatı belli oldu

Diğer taraftan, markanın kimliğini yansıtmak için otomobilin arka kısmında “N°8” ile tamamlanan “DS AUTOMOBILES” yazısı yer alıyor. DS N°8, DS Automobiles modelleri arasında arka aydınlatma grubunda dikey ışık imzasını benimseyen ilk model olarak da öne çıkıyor. Doğrudan DS AERO SPORT LOUNGE'dan ilham alan bu tasarım, DS N°8'i geceleri 100 metreyi aşan mesafeden bile anında tanınabilir kılıyor. Yeni DS N°8’in oranları SUV Coupé konseptini aşacak şekilde rafine edilirken SUV DNA’sına sadık kalınarak tasarlandı. DS N°8’in akıcı ve güçlü profili, gövdeyle kusursuz şekilde hizalanan kapı tutamakları, hava akışını adeta yönlendiren hatları ve 20 inç ölçüsünde etkileyici jantlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısmında yer alan dikey DS LIGHTBLADE ışık imzası ön tasarımla kusursuz bir görsel denge kurarken, DS N°8’in yüksek teknolojiye dayalı karakterini açıkça ortaya koyuyor.

Yeni DS N°8, Fransız Elektrikli Seyahat Sanatı’nın en saf ifadesini temsil ediyor. Cesur tasarımıyla öne çıkan SUV Coupé formunu temsil eden DS N°8, karizmayı, cesareti, akıcılığı ve verimliliği aynı çizgide buluşturan güçlü bir kimliğe sahip. Yeni DS Automobiles modeli, 4,82 metre uzunluğu, 1,90 metre genişliği, 1,58 metre yüksekliği ve 2,90 metrelik aks mesafesiyle yolda kendini fark ettiren etkileyici bir duruş sergiliyor.

Renklere gösterilen ekstra özen

DS N°8, yan tasarımda yer alan pürüzsüz ve dolgun yüzeyler ile ön ve arkadaki keskin ve belirgin hatlar arasında ince bir denge gözetilerek tasarlandı. DS AERO SPORT LOUNGE modelinde olduğu gibi, siyah renkli tavan tasarımı seri üretime de taşındı. DS N°8, beş farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Bu seçenekler arasında Topaz Mavisi, Paladyum Grisi ve Su Mermeri Beyazı olmak üzere üç yeni renk bulunurken, diğer DS Automobiles modellerinden tanınan Kristal Grisi ve Perla Nera Siyahı da DS N°8’in renk seçenekleri arasında yer alıyor.

ÉTOILE donanımıyla gelen premium yaşam alanı

Türkiye'de ÉTOILE donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni DS N°8'in iç mekanı, yat tasarımından ilham alan mimarisiyle dikkat çekiyor. Yüksek teknoloji ile Fransız zanaatkârlığını bir araya getiren kabin, ferahlık hissini güçlendiren panoramik cam tavanıyla yolcularına benzersiz bir atmosfer sunuyor. ÉTOILE donanım seviyesinde sunulan Alezan Kahvesi Nappa deri döşemeler, inci dikişleri, açık altın rengi süslemeler ve Nappa deri kaplı direksiyon simidi kabindeki premium algıyı daha da yukarı taşıyor. Muhteşem aydınlatma, “havada asılı durma” etkisi oluşturan orta konsolu vurgulayarak sürücü ve yolculara huzurlu bir his kazandırıyor.

Yeni DS N°8, her biri 10,25 inç HD dijital gösterge paneli olmak üzere iki ekranla donatıldı. Bu sistem, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY teknolojisiyle tamamlanıyor. Hız bilgisi, navigasyon yönlendirmeleri ve rota bilgileri gibi sürüş verileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtılıyor. 16 inçlik merkezi medya ekranı ve DS IRIS SYSTEM 2.0, akıllı telefonlar kadar akıcı ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunuyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak tasarlanan koltuklar, sarmalayıcı yapıları ve entegre başlıklarıyla dikkat çekiyor. Yüksek yoğunluklu köpük kullanımı ve ayarlanabilir yan destekleri sayesinde üst düzey konfor sunan koltuklarda ısıtma fonksiyonu yer alıyor. DS NECK WARMER ense ısıtma sistemi ise yolculuk konforunu daha da artırıyor.

Arka bölümde geniş panoramik cam tavan, 30° eğimli sırtlıklar, 84 cm baş mesafesi ve geniş diz mesafesi sayesinde birinci sınıf oturma konforu sağlanıyor. DS Automobiles'in son konsept modellerinden ilham alan X şeklindeki direksiyon simidi de ilk kez DS N°8'de hayat buluyor. Nappa deri kaplamalı direksiyon simidi, geliştirilmiş ergonomisiyle sürüş keyfine katkı sağlıyor.

Kabinde çift katlı “havada asılı durma” etkisi oluşturan orta konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. Vites seçici, sürüş modu seçici ve kolay erişilebilen ses kontrolleri üstün kullanım kolaylığı sunuyor. Kuyumculuk sanatından ilham alan kristal görünümlü kumandalar, galaksi şeklini çağrıştıran ince bir ışık tasarımı ile zenginleştiriliyor. Alcantara® kaplı telefon saklama alanı ise değerli bir mücevher kutusunu andırıyor ve havalandırmalı kablosuz şarj özelliğiyle şarj olan cihazların ideal sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Ayrıca orta konsolun alt katında, üst katın daralarak ilerlemesi sayesinde ergonomik kullanılabilen iki adet çıkarılabilir bardak tutucu ve iki adet USB-C bağlantısı da sunuluyor. DS Automobiles ile Fransız premium ses uzmanı FOCAL arasındaki iş birliği de yeni bir seviyeye taşınıyor. Kabine yerleştirilen 14 hoparlör ve 690 watt gücündeki amplifikatör sayesinde üç boyutlu bu ses deneyimi isteğe bağlı olarak sunuluyor.