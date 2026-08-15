DS N°8 Türkiye'de satışa çıktı: 710 kilometre menzilli elektrikli SUV'un fyatı belli oldu

Yeni tasarımı, aerodinamik hatları, öncü teknolojileri ve birinci sınıf konfor özellikleriyle öne çıkan yeni DS N°8, markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor. Yeni DS N°8, verimlilik konusundaki iddiasını “WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye”, otoyol kullanımında ise 500 kilometreye varan menziliyle ortaya koyuyor. 0,25 Cx’lik dikkat çekici sürtünme katsayısına ulaşan modelin her bir gövde elemanı, aerodinamik performansı en üst seviyeye taşımak amacıyla rüzgar tünelinde optimize edildi. Yeni DS N°8, 213 BG güç üreten önden çekişli elektrikli motor ve uzun menzil seçeneğiyle Türkiye yollarına çıktı.
Yeni tasarımı, aerodinamik hatları, öncü teknolojileri ve birinci sınıf konfor özellikleriyle öne çıkan yeni DS N°8, markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor. Yeni DS N°8, verimlilik konusundaki iddiasını “WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye”, otoyol kullanımında ise 500 kilometreye varan menziliyle ortaya koyuyor. 0,25 Cx’lik dikkat çekici sürtünme katsayısına ulaşan modelin her bir gövde elemanı, aerodinamik performansı en üst seviyeye taşımak amacıyla rüzgar tünelinde optimize edildi. Yeni DS N°8, 213 BG güç üreten önden çekişli elektrikli motor ve uzun menzil seçeneğiyle Türkiye yollarına çıktı.
DS Automobiles’in yeni amiral gemisi DS N°8, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’deki DS STORE’lardaki yerini aldı. ÉTOILE donanım seviyesiyle 4.990.000 TL’lik fiyatla yollara çıkan yeni DS N°8, karizmatik tasarımı, aerodinamik silüeti, ileri teknolojileri ve üst düzey konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. DS Automobiles, yeni amiral gemisiyle SUV Coupé tasarım anlayışına yeni bir yorum getirirken, kullanıcı beklentilerini odağına alan premium yaklaşımını da bir adım ileri taşıyor.
DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen DS N°8, büyük Fransız otomobil tasarımında ilerici bir yaklaşım sergiliyor. Yeni DS N°8’in alçak ve uzun kaput tasarımı, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. 0,25 Cx’lik iddialı sürtünme katsayısına sahip. Bununla birlikte yeni DS N°8, “WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye varan” menzil sunuyor.
3 DS LUMINASCREEN ve DS LIGHTBLADE ile yeni tasarım dönemi
Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. Bu etkileyici ön tasarım, dikey yerleştirilen DS LIGHTBLADE ön ışık imzası sayesinde geleneksel DS Automobiles ışık imzasını taşırken, DS PIXELVISION 3.0 aydınlatma sisteminin içinde yer alan, her bir tarafta sekiz adet her biri değerli taş gibi görünen süsleme aydınlatmaları modern bir dokunuş kazandırıyor. Bununla birlikte DS N°8’in ön tasarımı, otomobile adeta hayat veren DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgarasıyla, otomotiv dünyasında bir yenilik olarak öne çıkıyor. DS LIGHTBLADE, N°8'in ön tasarımında, ilk kez DS E-TENSE PERFORMANCE konsept otomobilinde yer alan V şeklindeki dikey tasarımı taşıyor. Bu tasarım, aynı zamanda otomobilin genişliğini vurguluyor ve statüsünü öne çıkarıyor.
DS PIXELVISION 3.0 farlar, üst düzey görüş sağlayan, yol ve trafik koşullarını anlık olarak algılayarak ışık huzmesini iki boyutta akıllıca ayarlıyor. Böylece hem üst düzey görüş performansı sağlıyor hem de karşıdan gelen araç sürücülerini rahatsız etmeden etkin aydınlatma gerçekleştiriyor. Karanlık koşullardaki seyahatlerde de DS N°8 güven duygusunu sunmaya devam ediyor.
Diğer taraftan, markanın kimliğini yansıtmak için otomobilin arka kısmında “N°8” ile tamamlanan “DS AUTOMOBILES” yazısı yer alıyor. DS N°8, DS Automobiles modelleri arasında arka aydınlatma grubunda dikey ışık imzasını benimseyen ilk model olarak da öne çıkıyor. Doğrudan DS AERO SPORT LOUNGE'dan ilham alan bu tasarım, DS N°8'i geceleri 100 metreyi aşan mesafeden bile anında tanınabilir kılıyor. Yeni DS N°8’in oranları SUV Coupé konseptini aşacak şekilde rafine edilirken SUV DNA’sına sadık kalınarak tasarlandı. DS N°8’in akıcı ve güçlü profili, gövdeyle kusursuz şekilde hizalanan kapı tutamakları, hava akışını adeta yönlendiren hatları ve 20 inç ölçüsünde etkileyici jantlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısmında yer alan dikey DS LIGHTBLADE ışık imzası ön tasarımla kusursuz bir görsel denge kurarken, DS N°8’in yüksek teknolojiye dayalı karakterini açıkça ortaya koyuyor.
Yeni DS N°8, Fransız Elektrikli Seyahat Sanatı’nın en saf ifadesini temsil ediyor. Cesur tasarımıyla öne çıkan SUV Coupé formunu temsil eden DS N°8, karizmayı, cesareti, akıcılığı ve verimliliği aynı çizgide buluşturan güçlü bir kimliğe sahip. Yeni DS Automobiles modeli, 4,82 metre uzunluğu, 1,90 metre genişliği, 1,58 metre yüksekliği ve 2,90 metrelik aks mesafesiyle yolda kendini fark ettiren etkileyici bir duruş sergiliyor.
Renklere gösterilen ekstra özen
DS N°8, yan tasarımda yer alan pürüzsüz ve dolgun yüzeyler ile ön ve arkadaki keskin ve belirgin hatlar arasında ince bir denge gözetilerek tasarlandı. DS AERO SPORT LOUNGE modelinde olduğu gibi, siyah renkli tavan tasarımı seri üretime de taşındı. DS N°8, beş farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Bu seçenekler arasında Topaz Mavisi, Paladyum Grisi ve Su Mermeri Beyazı olmak üzere üç yeni renk bulunurken, diğer DS Automobiles modellerinden tanınan Kristal Grisi ve Perla Nera Siyahı da DS N°8’in renk seçenekleri arasında yer alıyor.
ÉTOILE donanımıyla gelen premium yaşam alanı
Türkiye'de ÉTOILE donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni DS N°8'in iç mekanı, yat tasarımından ilham alan mimarisiyle dikkat çekiyor. Yüksek teknoloji ile Fransız zanaatkârlığını bir araya getiren kabin, ferahlık hissini güçlendiren panoramik cam tavanıyla yolcularına benzersiz bir atmosfer sunuyor. ÉTOILE donanım seviyesinde sunulan Alezan Kahvesi Nappa deri döşemeler, inci dikişleri, açık altın rengi süslemeler ve Nappa deri kaplı direksiyon simidi kabindeki premium algıyı daha da yukarı taşıyor. Muhteşem aydınlatma, “havada asılı durma” etkisi oluşturan orta konsolu vurgulayarak sürücü ve yolculara huzurlu bir his kazandırıyor.
Yeni DS N°8, her biri 10,25 inç HD dijital gösterge paneli olmak üzere iki ekranla donatıldı. Bu sistem, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY teknolojisiyle tamamlanıyor. Hız bilgisi, navigasyon yönlendirmeleri ve rota bilgileri gibi sürüş verileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtılıyor. 16 inçlik merkezi medya ekranı ve DS IRIS SYSTEM 2.0, akıllı telefonlar kadar akıcı ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunuyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak tasarlanan koltuklar, sarmalayıcı yapıları ve entegre başlıklarıyla dikkat çekiyor. Yüksek yoğunluklu köpük kullanımı ve ayarlanabilir yan destekleri sayesinde üst düzey konfor sunan koltuklarda ısıtma fonksiyonu yer alıyor. DS NECK WARMER ense ısıtma sistemi ise yolculuk konforunu daha da artırıyor.
Arka bölümde geniş panoramik cam tavan, 30° eğimli sırtlıklar, 84 cm baş mesafesi ve geniş diz mesafesi sayesinde birinci sınıf oturma konforu sağlanıyor. DS Automobiles'in son konsept modellerinden ilham alan X şeklindeki direksiyon simidi de ilk kez DS N°8'de hayat buluyor. Nappa deri kaplamalı direksiyon simidi, geliştirilmiş ergonomisiyle sürüş keyfine katkı sağlıyor.
Kabinde çift katlı “havada asılı durma” etkisi oluşturan orta konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. Vites seçici, sürüş modu seçici ve kolay erişilebilen ses kontrolleri üstün kullanım kolaylığı sunuyor. Kuyumculuk sanatından ilham alan kristal görünümlü kumandalar, galaksi şeklini çağrıştıran ince bir ışık tasarımı ile zenginleştiriliyor. Alcantara® kaplı telefon saklama alanı ise değerli bir mücevher kutusunu andırıyor ve havalandırmalı kablosuz şarj özelliğiyle şarj olan cihazların ideal sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Ayrıca orta konsolun alt katında, üst katın daralarak ilerlemesi sayesinde ergonomik kullanılabilen iki adet çıkarılabilir bardak tutucu ve iki adet USB-C bağlantısı da sunuluyor. DS Automobiles ile Fransız premium ses uzmanı FOCAL arasındaki iş birliği de yeni bir seviyeye taşınıyor. Kabine yerleştirilen 14 hoparlör ve 690 watt gücündeki amplifikatör sayesinde üç boyutlu bu ses deneyimi isteğe bağlı olarak sunuluyor.
5 Dinamik dinginliği yeniden tanımlıyor
DS N°8, sürüş deneyimini geliştirmeyi amaçlayan en güncel teknolojilerle dinamik dinginliği mutlak şekilde yansıtıyor. DS N°8’in sunduğu seyahat sanatı, DS Automobiles tarafından tasarlanan ve geliştirilen özelliklerle şekillendiriliyor. Yeni DS N°8, platformundaki 97,2 kWsa kapasiteye kadar çıkan bataryalara yer sağlamak için uzunluk ve genişlik açısından optimize edildi. Batarya kapasitesi, aks mesafesi ve büyük tekerleklerden oluşan bu kombinasyon pazarda benzersiz niteliklere sahip. DS N°8, yeni ön ve arka akstan, elektrikli teknolojisine uyarlanmış fren sisteminden ve markanın DNA’sı ile mükemmel uyum sağlayan şasi ayarlarından faydalanıyor. Yeni DS N°8 her zamankinden daha da iddialı bir şekilde dinamik bir dinginliği temsil ediyor.
213 BG güç ve 710 kilometreye varan menzil
DS N°8, Türkiye’de 213 BG güç ve 343 Nm tork üreten yeni tamamen elektrikli önden çekişli motor seçeneğiyle sunuluyor. DS N°8’in azami hızı ise 190 km/sa ile sınırlandırılıyor.
Yeni DS N°8, 97,2 kWsa net kapasiteli uzun menzilli batarya ile donatılıyor. Türkiye’de yollara çıkan versiyonunda “WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye varan” menzil sunan model, otoyolda 120 km/sa sabit hızda 500 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkânı sağlıyor. Elektrikli mobilitede yeni bir referans noktası oluşturan yeni DS N°8, yüksek verimliliği, sessiz sürüş karakteri ve üst düzey konforuyla uzun yolculukları benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.
Daha kolay şarj, daha kısa molalar
DS N°8, uzun yolculuklar sırasında duraklama sayısını ve süresini minimuma indiriyor. Paris - Lyon arasındaki 450 km'lik mesafeyi otoyolda şarj edilmeden gidebilme özelliği sunuyor. Şarj seviyesinin %20 ile %55 şarj arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön koşullandırma fonksiyonu sayesinde, hızlı şarj cihazlarında 27 dakikada %20'den %80 şarj seviyesine çıkmak mümkün. Ayrıca DS N°8, standart olarak sunulan ısı pompası sayesinde bataryalarının şarj düzeyini verimli kullanırken daha yüksek bir konfor seviyesi sunuyor. DS N°8’de sunulan 22 kW'lık entegre şarj cihazları, harici bir elektrikli cihaza enerji vermek için V2L (Otomobilden enerji alma) işlevi de sunuyor. DS N°8, menzilini ve kullanım kolaylığını artıran özellikleri ile enerji dinginliğini temsil ediyor.
Üst düzey konfor sunan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
DS N°8’de, ön camın üst kısmına yerleştirilmiş bir kameraya bağlı değişken süspansiyon sistemi standart olarak ÉTOILE versiyonunda sunuluyor. Konum sensörleri ve üç ivmeölçerle desteklenen bu sistem, birkaç milisaniye içinde yol yüzeyini analiz ediyor ve elde ettiği bilgileri her tekerleğe müdahale eden bilgisayara iletiyor. Bu mekanizma, amortisörün alt ve üst odası arasında (veya amortisörün sıkıştırılması veya serbest bırakılması gerekliliğine bağlı olarak tam tersi) yağın geçişini kontrol eden motorlu bir solenoid valfi aktive ediyor. Süspansiyon, yolun engebelerine mükemmel ve gerçek zamanlı bir şekilde uyum sağlayarak DS N°8'e olağanüstü bir yol tutuşu ve konfor kazandırıyor.