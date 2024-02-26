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Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Şubat 2024 altın fiyatları…

26 Şubat 2024 | 10:52
Son Güncellenme: 26 Şubat 2024 | 11:03
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 33 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 2 bin 32 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 33 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 7 günlük yükseliş serisinin ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, banka yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılmasının muhtemel olduğunu ve faiz artışı öngörmediğini kaydetti.

Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine devam edeceğini aktaran analistler, söz konusu yönlendirmelerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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