O ilde mezar yeri ücretleri bir yılda ikiye katlandı

Adana'da 2026 yılı için uygulanacak mezarlık ücretleri Belediye Meclisi kararıyla yeniden belirlendi. Yeni tarifeyle geçen yıl metrekare başına 7 bin TL olan mezar yeri bedeli yüzde 100 artışla 14 bin TL'ye yükseldi. Buna göre 3,5 metrekarelik bir mezar yerinin toplam maliyeti 49 bin TL oldu.
1 3,5 metrekarelik mezar yeri için 49 bin TL ödenecek
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişikliğe gidildi. Buna göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor.
2 Yüzde 100 artış
Geçen yıl metrekare başına 7 bin TL olan mezar yeri ücreti, yeni tarifeyle yüzde 100 artarak 14 bin TL'ye çıktı. Vatandaşlar ise belirlenen yeni ücretin özellikle dar gelirli kişiler için yüksek olduğunu ifade etti.