O ilde mezar yeri ücretleri bir yılda ikiye katlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişikliğe gidildi. Buna göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor.