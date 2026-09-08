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  • Fransa'da müze soygunlarına bir yenisi daha eklendi: 9 milyon Euroluk eserler kayıp

Fransa'da müze soygunlarına bir yenisi daha eklendi: 9 milyon Euroluk eserler kayıp

Fransa'da müzelerde yaşanan hırsızlık vakalarına bir yenisi eklendi. Ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar, müzedeki 2 tabloyu çalarak kaçtı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fransa'da müze soygunlarına bir yenisi daha eklendi: 9 milyon Euroluk eserler kayıp

Fransa'da müzelerde art arda yaşanan hırsızlık vakalarının son adresi Cagnes-sur-Mer oldu. Ülkenin güneyindeki kentte yer alan ve Fransız empresyonizminin önemli isimlerinden Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzeye giren hırsızlar, iki tabloyu alarak olay yerinden uzaklaştı.

1 Çalınan eserlerin değeri 9 milyon Euro

Çalınan eserlerin değeri 9 milyon Euro

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin belediyenin güvenlik kameraları sayesinde fark edildiğini belirterek, "Müzenin alarmı saat 05.48’de çaldı. Sadece 5 dakika sonra sat 05.53’te belediye polisimiz olay yerindeydi. Şüpheliler aktif olarak aranıyor ve soruşturma devam ediyor" dedi. 

Belediye başkanı, müzeden iki tablonun çalındığını doğrulayarak, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söyledi. Yetkililer, çalınan eserlerin değerini 9 milyon euro olarak tahmin etti.

2 Tel örgüleri keserek içeri girdiler

Tel örgüleri keserek içeri girdiler

Belediye Başkanlığı, kayıp olan iki tablonun Madame Colonna Romano ve Jeune femme au puits (Kuyudaki genç kadın) olduğunu açıkladı.

Yerel medya, hırsızların müze arazisindeki tel örgüleri keserek içeri girdiğini aktardı. Şüphelilerin hırsızlığı, güvenlik personelinin değişim saatinden yararlanacak şekilde planladığı bildirildi.
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