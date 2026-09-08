Fransa'da müze soygunlarına bir yenisi daha eklendi: 9 milyon Euroluk eserler kayıp

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin belediyenin güvenlik kameraları sayesinde fark edildiğini belirterek, "Müzenin alarmı saat 05.48’de çaldı. Sadece 5 dakika sonra sat 05.53’te belediye polisimiz olay yerindeydi. Şüpheliler aktif olarak aranıyor ve soruşturma devam ediyor" dedi.

Belediye başkanı, müzeden iki tablonun çalındığını doğrulayarak, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söyledi. Yetkililer, çalınan eserlerin değerini 9 milyon euro olarak tahmin etti.