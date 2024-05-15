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Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Mayıs 2024 altın fiyatları…

15 Mayıs 2024 | 10:32
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2024 | 10:44
Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 448 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 yükselişle 2 bin 448 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 50 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 360 dolardan işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yaklaşık 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,45'e indi.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD’de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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