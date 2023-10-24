Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1.781 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.785 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.940 liradan, Cumhuriyet altını 12.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 primle 1.980 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'daki haber akışının altın talebi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki hareketlerin de yatırımcıların odağında olduğunu aktardı.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.