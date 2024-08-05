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Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte Ağustos 2024 altın fiyatları...

05 Ağustos 2024 | 11:27
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2024 | 11:28
Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 605 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 2 bin 608 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 306 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,15 altında 2 bin 442 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,60 azalışla 2 bin 427 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara oluyor. Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, yüzde 3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 3,73 seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dolar endeksi, 102,9 seviyelerine gerildi.

Analistler, resesyon endişeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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