Altın fiyatları güne nasıl başladı: 19 Şubat

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 422 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 3 bin 420 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 3 bin 422 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 910 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 931 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, Trump'ın tarifelerle ilgili attığı adımlar ile bu yöndeki açıklamaları piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ediyor.

Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına gelecek dönemde uygulayacağını duyurduğu ilave gümrük vergileri, küresel ticaret savaşlarının daha geniş bir alana yayılma riskini artırırken, bunun yanında jeopolitik belirsizliklerin sürmesi de yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, altının ons fiyatında son dönemde rekor seviyelerin görülmesiyle kar satışlarının yaşandığını ve Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul etmesinin ardından oluşan barış görüşmeleri beklentilerinin fiyatları baskıladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin destek, 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi. AA