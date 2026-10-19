Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 19 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceğine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasında etkili oldu.

Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarının hangi seviyelerde işlem gördüğü yeniden gündeme geldi. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte altın piyasasında günün güncel rakamları...