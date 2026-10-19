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Ekonomist
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 19 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceğine yönelik beklentilerle yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Altın piyasasında yaşanan bu gelişmelerin ardından yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 19 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceğine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasında etkili oldu. 

Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarının hangi seviyelerde işlem gördüğü yeniden gündeme geldi. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte altın piyasasında günün güncel rakamları...

1 Ons altın fiyatları 19 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 19 Ekim 2026

Alış: 4.183,10 dolar

Satış: 4.183,70 dolar

2 19 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

19 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.665,26 TL

Satış: 6.66,15 TL

3 19 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

19 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.809 TL

Satış: 10.883 TL

4 19 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

19 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.618 TL

Satış: 21.760 TL

5 19 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

19 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.248,28 TL

Satış: 43,081,56 TL

6 19 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

19 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.124 TL

Satış: 43.408 TL

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