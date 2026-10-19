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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? İşte 19 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarında yaşanan gelişmeler, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaların odağında yer alıyor. Döviz piyasasındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, güncel döviz kurları da araştırılıyor. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alış ve satış fiyatları...

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? İşte 19 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları

19 Ekim 2026 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasında yaşanan fiyat hareketleri dikkatle izlenirken, dolar ve euronun güncel alış ve satış fiyatları da araştırılıyor. 

Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi güncel dolar ve euro fiyatları...

1 19 Ekim 2026 dolar ne kadar oldu?

19 Ekim 2026 dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:25 itibarıyla 49,5448 (alış), 49,5589'dan (satış) işlem görüyor.

2 19 Ekim 2026 euro ne kadar?

19 Ekim 2026 euro ne kadar?

Euro bugün saat 09:25 itibarıyla 55,6413 (alış), 55,6601'den (satış) işlem görüyor.
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