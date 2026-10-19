K- Beauty’den sonra C- Beauty’nin yükselişi

Dünya kozmetik pazarı yaklaşık 650 milyar dolarlık büyüklüğüyle güzellik ekonomisinin en dinamik alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Yıllık ortalama yüzde 10-15 bandında büyüme potansiyeliyle dikkat çeken sektör, yalnızca ürün satmıyor; tüketim alışkanlıklarını, güzellik anlayışını ve perakendenin geleceğini de yeniden şekillendiriyor. Türkiye ise bu büyük pastada giderek daha fazla öne çıkan pazarlardan biri. Yaklaşık 200 milyar TL’lik hacme ulaşan kozmetik perakendesi, kur baskısı ve ekonomik koşullara rağmen özellikle adet bazında büyümesini sürdürüyor.

Rakamlar, Türkiye’de güzelliğe ayrılan bütçenin hala gelişime açık bir alan olduğunu gösteriyor. Türkiye’de kişi başına yıllık kişisel bakım ve güzellik harcaması 40 Euro seviyesinde. Aktif olarak kozmetik ve bakım ürünü kullanan hedef kitlede bu tutar neredeyse dört katına çıkıyor ve yıllık 196 Euro seviyesine ulaşıyor. Türkiye, kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. Ülkemizde güzellik ve kişisel bakım sektörü, 2025 yılında Batı Avrupa'yı geride bırakarak yüzde 39'luk perakende satış artışıyla olağanüstü bir büyüme sergilemiş durumda. Bir başka ifadeyle, tüketici tabanının genişlemesi ve kişi başına harcamanın artması, sektör için önemli bir büyüme alanı yaratıyor.

Peki, bu büyümeyi besleyen dinamikler neler? Tüketicinin değişen beklentileri, sosyal medyanın etkisi ve güzellik dünyasında yükselen yeni trendler, yanıtın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle uygun fiyatlı, işlevsel, yenilikçi ve ambalajıyla dikkat çeken ürünler, kozmetik raflarında giderek daha fazla yer buluyor. Tüketici artık yalnızca bir ürünün ne vaat ettiğine değil, ne kadar pratik olduğuna, nasıl göründüğüne, hangi deneyimi sunduğuna ve dijital dünyada nasıl karşılık bulduğuna da bakıyor.

K- Beauty’den sonra C- Beauty

Son yıllarda küresel güzellik sektöründe öne çıkan en güçlü dalgalardan biri, Uzak Doğu merkezli kozmetik markalarının yükselişi. Güney Kore’nin K-Beauty akımıyla başlayan ve geniş kitlelere yayılan Asya güzellik trendleri, bugün Çin merkezli C-Beauty markalarının yükselişiyle yeni bir boyut kazanıyor.

Bu markaların başarısının arkasında yalnızca farklı bir güzellik anlayışı yok. Hızlı ürün geliştirme, dikkat çekici ambalaj tasarımları, çok işlevli formüller, yenilikçi uygulama biçimleri ve erişilebilir fiyatlar, Uzak Doğu markalarını küresel rekabette öne çıkarıyor. Geleneksel kozmetik ürünlerini yeni kullanım deneyimleriyle buluşturan bu yaklaşım, özellikle genç tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Üstelik sosyal medya, bu dönüşümün en önemli hızlandırıcılarından biri. TikTok ve Instagram gibi platformlarda viral olan bir ürün, kısa sürede yerel sınırları aşarak uluslararası bir tüketici kitlesine ulaşabiliyor. Alışılmışın dışında tasarımlar, farklı uygulama teknikleri ve görsel açıdan güçlü ürünler, yalnızca kozmetik raflarında değil, dijital içeriklerde de kendine yer buluyor. Böylece ürünün kendisi kadar paylaşılabilir olması da satın alma kararını etkiliyor.

Yeni markaların Türkiye ilgisi

Küresel ölçekte büyüyen bu eğilimin Türkiye’deki yeni temsilcilerinden biri de Çin merkezli Judydoll. C-Beauty akımının öne çıkan markalarından Judydoll, Afili Brands iş birliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Joy Grup bünyesinde faaliyet gösteren marka, Gratis’in 300 mağazasında, Gratis Online’da ve Trendyol’da tüketicilerle buluşuyor.

Judydoll’un Türkiye’ye gelişi, yalnızca yeni bir markanın pazara girmesi olarak okunmamalı. Aynı zamanda küresel kozmetik rekabetinde inovasyonun, dijital görünürlüğün ve tüketici beklentilerine hızlı yanıt verebilmenin önemini gösteren bir adım olarak değerlendirilmeli.

2016 yılında Şanghay’da kurulan Joy Grup, 2025 yılında 730 milyon doların üzerinde perakende satışına ulaştı. Judydoll’un aynı yıl gerçekleştirdiği global perakende satışı ise 430 milyon doların üzerinde. Marka, Asya pazarında makyaj kategorisindeki satış hacmi liderliğini üst üste üçüncü yılında da korudu. Bu veriler, Türkiye’ye giriş yapan markanın arkasında güçlü bir uluslararası operasyon ve ürün geliştirme deneyimi bulunduğunu ortaya koyuyor.

2027 hedefi yüzde 5 Pazar payı

Judydoll ile hedeflerinin, rekabetin hayli yoğun olduğu, yerel ve global güçlü rakiplerin olduğu bu pazarda 2027 yılı sonunda yüzde 5’in üzerinde bir pazar payına ulaşmak olduğunu söyleyen Afili Brands Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Özen, “Devamında üç yıllık projeksiyonda ise yeni eklenecek mağazalar ve kanalların da etkisi ile istikrarlı şekilde pazarın üzerinde büyüme kaydederek, pazarın en değerli ilk 5 markası arasında kalıcı olarak yer edinmek” diyor.

Joy Grup Global Pazarlar ve Perakendeden Sorumlu Genel Müdürü Luke Kong, Türkiye pazarına ilişkin yaklaşımını şu sözlerle anlatıyor: “Güzellik giderek daha küresel hale gelirken, yerel düzeyde şekillenen bir anlam kazanıyor. Judydoll’un Gratis, Gratis online ve Trendyol gibi yaygın bir ağda satışa sunulması, markayı Türkiye’deki tüketicilerin günlük alışveriş deneyimine taşıyor.”

Uzakdoğu markalarına olan yoğun ilginin devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Kong, “Marka olarak dünyada 15 bin 500 satış noktasındayız. 60 ülkeye ulaştık. 6 ülkede operasyon merkezimiz var. ABD’de beş yılda ilk 10 marka arasına girdik. Her yıl 600’den fazla yeni ürün çıkarıyoruz. 20 kategorimiz var. Artık Türkiye pazarındayız. Uluslararası deneyimimizle geliştirdiğimiz ürün ve fikirleri bu pazara sunarken Türkiye’deki tüketicilerin ihtiyaçlarından ve deneyimlerinden de öğrenmeyi hedefliyoruz.”