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Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış! İşte son rakamlar

Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku temmuz ayına kıyasla 25 milyon dolar artış göstererek 176,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış! İşte son rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayına ait Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre 25 milyon dolarak artarak Ağustos ayı itibarıyla 176,6 milyar dolar oldu.  

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 243,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış! İşte son rakamlar-1

Bankalar kaynaklı KVDB stoku azaldı

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 76,3 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 9,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,1 oranında azalışla 19,7 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 oranında artışla 22 milyar ABD doları oldu.

TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında azalarak 25,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 74,6 milyar ABD doları oldu. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,8 oranında azalarak 64,5 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 oranında artarak 10,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış! İşte son rakamlar-2

Döviz kompozisyonları incelemesi

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34'ünü ABD doları, yüzde 27,1’ini euro, yüzde 25,6’sını Türk lirası ve yüzde 13,3’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış! İşte son rakamlar-3

Kalan vadeye göre KVDB stoku

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 67 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 75,1 milyar dolara düştü.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış! İşte son rakamlar-4
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Ekonomist
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