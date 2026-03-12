Altın fiyatlarında düşüş: 12 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 12 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları merak ediliyor. İşte güncel altın kurları...
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.309,7 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.122 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.229 TL
- Tam altın satış fiyatı: 48.262,15 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.229 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.155,8 dolar