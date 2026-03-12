ARA
DOLAR
44,11
0,07%
DOLAR
EURO
51,12
0,18%
EURO
ALTIN
7325,37
-0,12%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
  • Altın fiyatlarında düşüş: 12 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın fiyatları yeniden gündemde. Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 12 Mart 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Ekonomist

Piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 12 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları merak ediliyor. İşte güncel altın kurları...

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.309,7 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.122 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.229 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.262,15 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.229 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.155,8 dolar

0
