TCMB açıkladı: Cari açık ocakta 6,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ocak ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak ayında cari işlemler hesabı 6.807 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.228 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.967 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre Ocak ayı cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ocak ayında cari açık yaklaşık 32,9 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 71,2 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar ABD doları ve 695 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.639 milyon dolar oldu

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.639 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.687 milyon ABD doları ve 2.471 milyon ABD doları olarak açıklandı.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 16,5 milyar ABD doları oldu.

2026 yılı Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 4,2 milyar ABD doları, krediler 36,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,3 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 10,0 milyar ABD doları negatif yönlü etki etkiledi.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 22 milyon dolar oldu

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 22 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 716 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 694 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 208 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 163 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Ocakta 8.392 milyon dolar net giriş kaydetti

Portföy yatırımları Ocak ayında 8.392 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.463 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 4.010 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 586 milyon ABD doları, 2.407 milyon ABD doları ve 469 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışı kredi kullanımları

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.410 milyon ABD doları ve 1.740 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 69 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirildi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 3.617 milyon ABD doları ve 2.077 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 5.694 milyon ABD doları net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 11.996 milyon ABD doları net artış oldu.