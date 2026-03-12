TCMB mart ayı faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, faiz kararını bugün (12 Mart Perşembe) saat 14.00’te açıklayacak. Karar öncesinde ekonomistler bazı tahminlerde bulundu. Peki, beklentiler ne yönde?
Beklentiler faizin sabit bırakılacağı yönünde
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 38 ekonomistin tahminleri belli oldu. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37’si politika faizinin değiştirilmeyerek sabit tutulacağını öngördü. Sadece 1 ekonomist 50 baz puanlık indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin mart ayı PPK kararına ilişkin beklentilerinin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde gerçekleşti.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak açıklandı.
Ocak ayında faiz kararı ne olmuştu?
Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 37 seviyesine düşürülmüştü. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a düşürürken, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 36,5’ten yüzde 35,5 seviyesine çekmişti.