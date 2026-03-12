Türkiye'nin brüt dış borç stoku son çeyrekte arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Dış Borç İstatistikleri" raporunu yayımladı. Buna göre, 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak 519,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 0,4 artarak 167,4 milyar ABD doları, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 5,8 artarak 352,6 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörü borcunda artış

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla kamu sektörü borcu yüzde 5,4 artarak 196,8 milyar ABD doları, özel sektör borcu yüzde 4,5 artarak 298,2 milyar ABD doları, TCMB’nin dış yükümlülükleri ise yüzde 10 azalarak 25,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay kredilerin

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 45,8 ile kredilere ait olduğu görüldü. Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri, yüzde 17,6 ile mevduat yükümlülükleri izledi. Para birimi dağılımı bakımından ise, dış borcun yüzde 48,1’ini ABD doları, yüzde 29,7’sini euro, yüzde 12’sini Türk lirası ve yüzde 10,1’ini ise diğer para birimleri oluşturdu.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü. Buna karşılık 13–24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0–12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili görüldü.