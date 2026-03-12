Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayı faiz kararı piyasaların gündeminde yer alıyor. Yurt içinde yatırımcıların odağı bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararına çevrilmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Piyasaların beklentileri ne yönde?

Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayı faiz kararını bugün (12 Mart 2026 Perşembe) saat 14:00'te açıklayacak.

Faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

AA Finans’ın beklenti anketine katılan 38 ekonomistin tahminleri de paylaşıldı. Ankete katılanların 37’si politika faizinde değişiklik beklemezken, 1 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin etti.

Ocak ayında TCMB’nin faiz kararı ne olmuştu?

Ocak ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltılarak yüzde 37 seviyesine indirilmişti.