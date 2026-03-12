Kervan Gıda 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 2025 yılında FAVÖK’ünü %19 oranında artırdığı belirtildi.



FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artarak 1,7 milyar ₺ olurken FAVÖK marjı da %9,4 seviyesinden %10,5’e yükseldi. FAVÖK’teki yükselişin yanı sıra şirketin 2025 yıl sonu itibarıyla net borcu %5 oranında düşüş gösterdi ve net borç/FAVÖK rasyosu 3,73 seviyesinden 2,98 seviyesine geriledi.



Finansal Yapı EBRD İş Birliğiyle Güçlendi



Kervan Gıda’nın finansal yapısındaki iyileşmede, EBRD ile yapılan iş birliği kapsamında kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayılması önemli rol oynadı. Bu iyileşme sayesinde şirketin finansal esnekliği artarken, finansal rasyolarında da olumlu bir görünüm elde edildi.



“Operasyonel Verimlilik ve Küresel Yaygınlık Odağımızı Sürdürüyoruz”





Kervan Gıda CEO’su Devrim Kılıçoğlu, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı, operasyonel karlılığımızı artırdığımız, üretim verimliliğimizi iyileştirdiğimiz ve finansal yapımızı daha güçlendirdiğimiz bir dönem oldu. Tüm bunlarla birlikte FAVÖK performansımız artarak devam ediyor. Bunun yanında EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle finansal borçlarımızın kompozisyonunda uzun vadeli kredilerin payını %17’den %53’e yükselttik ve finansal rasyolarımızı iyileştirdik. Büyüme stratejimiz doğrultusunda yatırımlarımızı karlılık, verimlilik ve küresel yaygınlık odağında sürdürmeye devam ediyoruz. Üretim kapasitemizi, ihracat ağımızı ve markalarımızın küresel gücünü artırarak sürdürülebilir karlı büyümemizi desteklemeyi hedefliyoruz.”



Küresel Ölçekte Güçlü Konum



1994 yılında kurulan Kervan Gıda, bugün 125 bin ton üretim kapasitesi ve Manisa, İzmir, Polonya ve Mısır’da bulunan toplam 7 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bebeto, Cosby, Free Yu Pharma, Freeze Crunchy, Dexters, Top Shock, No Şuga ve Pompito markalarıyla 6 kıtada 85’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, toplam satışlarının %71’ini ihracattan elde ediyor. Kervan Gıda, güçlü üretim altyapısı ve küresel büyüme stratejisiyle ulusal ve uluslararası listelerde de dikkat çekiyor.



Fortune 500 Türkiye listesinde 265. sırada, İSO 500’de 328. sırada ve Capital 500’de 365. sırada yer alırken, Brand Finance En Değerli 125 Türk Markası Araştırması’nda 51. sırada konumlanıyor. Kervan Gıda ayrıca küresel en iyi 100 şekerleme şirketi listesinde 57. sırada bulunurken, ihracat performansıyla ihracatını en çok artıran şirketler arasında 95. sırada yer alıyor.